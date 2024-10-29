РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6237 посетителей онлайн
Новости
3 290 9

Ночью оккупанты обстреляли Харьков КАБами, четыре человека погибли

Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня

Ночью 29 октября, в 2:51, российские захватчики нанесли удар по Харькову. Попадания зафиксированы в Основянском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений.

В течение ночи спасатели вели работы на месте обстрела. Под завалами разрушенных домов, по состоянию на 6.25, были найдены тела четырех погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове прогремели взрывы, ранены 7 человек (обновлено)

Автор: 

обстрел (29653) Харьков (7747) КАБ (435)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ж ви творити виродки рашиські ,що б ви всі виздихали кацапські варвари жодної ночі без рашиського терору проти мирних громадян.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:14 Ответить
Нажаль практичного сенсу від подібних прокльонів рівно нуль
показать весь комментарий
29.10.2024 14:15 Ответить
Бідні мешканці Харкова, Запоріжжя, Сум, Херсону..., кожного дня летять смертоносні бомби, які не тільки руйнують міста, а забирають життя, а Боневтік Потужний на шостому році одноосібного правління не думає про захист українців, а вигадує все нові і нові цяцьки для себе, для свого вєлічяества та піару- то носився по світу з договорами про взаємодопомогу, то з планами миру, то з планами перемоги, а декілька дній вже з подачкою, взятою з бюджету тисячу. Як тобі спиться Потужний? Не сняться тобі вбиті люди, які задихаються під завалами? Це не тільки справа рук ворога, тут і твоя заслуга - це скорочення армії, замороження ракетних програм, відведення армії з укриттів, розмінування Чонгару і акваторії Азовського моря та закатування всього бюджету в асфальт...
показать весь комментарий
29.10.2024 07:14 Ответить
І перші три роки правління 2019 по квітень 2022 його дії були на користь рф.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:20 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 14:06 Ответить
Карма - жінка сувора ...
показать весь комментарий
29.10.2024 14:08 Ответить
"Мудрий нарід" ...
показать весь комментарий
29.10.2024 14:11 Ответить
Зеля будував 3 роки дороги, щоб орда московицька проїхала 22.02.2022 за один день 100 км, розмінував поля біля Чонгару на прохання Меркель, оборонні лінії були лише на папері, тобто зробив статус Хочешь,, Вовка, бери… Цікаво, хто у 2019 вибирав Зелю по приколу, зараз вмирає від орди путінської….
показать весь комментарий
29.10.2024 14:06 Ответить
Жах. Співчуваю. Бідні харків'яни.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:50 Ответить
 
 