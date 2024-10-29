Ночью оккупанты обстреляли Харьков КАБами, четыре человека погибли
Ночью 29 октября, в 2:51, российские захватчики нанесли удар по Харькову. Попадания зафиксированы в Основянском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений.
В течение ночи спасатели вели работы на месте обстрела. Под завалами разрушенных домов, по состоянию на 6.25, были найдены тела четырех погибших.
