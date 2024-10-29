Вночі окупанти обстріляли Харків КАБами, чотири людини загинули

Вночі 29 жовтня, о 2:51, російські загарбники завдали удару по Харкову. Влучання зафіксовані в Основ’янському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 - зазнали різних ступенів пошкоджень.

Протягом ночі рятувальники вели роботи на місці обстрілу. Під завалами зруйнованих будинків, станом на 6.25, було знайдено тіла чотирьох загиблих.

