Новини
Вночі окупанти обстріляли Харків КАБами, чотири людини загинули

Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня

Вночі 29 жовтня, о  2:51, російські загарбники завдали удару по Харкову. Влучання зафіксовані в Основ’янському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 - зазнали різних ступенів пошкоджень.

Протягом ночі рятувальники вели роботи на місці обстрілу. Під завалами зруйнованих будинків, станом на 6.25, було знайдено тіла чотирьох загиблих.

обстріл (30965) Харків (5874) КАБ (436)
Що ж ви творити виродки рашиські ,що б ви всі виздихали кацапські варвари жодної ночі без рашиського терору проти мирних громадян.
показати весь коментар
29.10.2024 07:14 Відповісти
Нажаль практичного сенсу від подібних прокльонів рівно нуль
показати весь коментар
29.10.2024 14:15 Відповісти
Бідні мешканці Харкова, Запоріжжя, Сум, Херсону..., кожного дня летять смертоносні бомби, які не тільки руйнують міста, а забирають життя, а Боневтік Потужний на шостому році одноосібного правління не думає про захист українців, а вигадує все нові і нові цяцьки для себе, для свого вєлічяества та піару- то носився по світу з договорами про взаємодопомогу, то з планами миру, то з планами перемоги, а декілька дній вже з подачкою, взятою з бюджету тисячу. Як тобі спиться Потужний? Не сняться тобі вбиті люди, які задихаються під завалами? Це не тільки справа рук ворога, тут і твоя заслуга - це скорочення армії, замороження ракетних програм, відведення армії з укриттів, розмінування Чонгару і акваторії Азовського моря та закатування всього бюджету в асфальт...
показати весь коментар
29.10.2024 07:14 Відповісти
І перші три роки правління 2019 по квітень 2022 його дії були на користь рф.
показати весь коментар
29.10.2024 12:20 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2024 14:06 Відповісти
Карма - жінка сувора ...
показати весь коментар
29.10.2024 14:08 Відповісти
"Мудрий нарід" ...
показати весь коментар
29.10.2024 14:11 Відповісти
Зеля будував 3 роки дороги, щоб орда московицька проїхала 22.02.2022 за один день 100 км, розмінував поля біля Чонгару на прохання Меркель, оборонні лінії були лише на папері, тобто зробив статус Хочешь,, Вовка, бери… Цікаво, хто у 2019 вибирав Зелю по приколу, зараз вмирає від орди путінської….
показати весь коментар
29.10.2024 14:06 Відповісти
Жах. Співчуваю. Бідні харків'яни.
показати весь коментар
29.10.2024 19:50 Відповісти
 
 