У Харкові пролунали вибухи, поранені 7 людей (оновлено)

Ввечері 28 жовтня під ударом росіян опинився центр Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи. Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні! Можливі повторні пуски", - написав він.

За його інформацією, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу є 5 поранених.

Оновлення

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що близько 21:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.

Влучання зафіксовано в адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів.

Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.

Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.

Станом на 23:28 внаслідок ворожої атаки по будівлі Держпрома постраждали семеро людей.

