У Харкові пролунали вибухи, поранені 7 людей (оновлено)
Ввечері 28 жовтня під ударом росіян опинився центр Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно вибухи. Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні! Можливі повторні пуски", - написав він.
За його інформацією, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Згодом Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу є 5 поранених.
Оновлення
Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що близько 21:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.
Влучання зафіксовано в адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів.
Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.
Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.
Станом на 23:28 внаслідок ворожої атаки по будівлі Держпрома постраждали семеро людей.
Української мови там нема.
Шкода воєних на фронті де ці падають КАБи.
Американці обіцяли виробляти один Петріот на місяць рік назад.
Наше ППО сильно деградує. Американці як завжди додіки, нічого вчасно не можуть.
Кроме того, здание находится под "защитой" ЮНЕСКО. (c)
Але ********* КАБами хз можуть і зруйнувати
конструктивізм звичайний.
А те, що розказують, що цей меморандум нічого не вартий → це фуфло.
Просто ті, хто має про це кричати скоріше за ве в чомусь замазані, і тому нічого не роблять,, так званий "захід" куплен кремлівськими грошима. Так звана"укр.влада" -- це збіговисько покитьків, дегенератів - так , що вони зацікавлені в знищені України, тому поки вои є -країні буде кєрдик.