УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6694 відвідувача онлайн
Новини
4 745 20

У Харкові пролунали вибухи, поранені 7 людей (оновлено)

Росіяни обстрілюють Харків

Ввечері 28 жовтня під ударом росіян опинився центр Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи. Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні! Можливі повторні пуски", - написав він.

За його інформацією, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. 

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу є 5 поранених.

Оновлення

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що близько 21:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.

Влучання зафіксовано в адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів.

Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.

Відомо про 6 постраждалих — вони у легкому та середньому станах. Важких немає.

Станом на 23:28 внаслідок ворожої атаки по будівлі Держпрома постраждали семеро людей.

Читайте: Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби в Харкові. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30965) Харків (5874)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ось так варвари знищують Харків ,а тим часом в Донецьку ,Макіївці ,Горлівці ,Ясинуватій все спокійно хоч там знаходятся сотні тисяч рашистів їхні казарми і техніка і щоденно прибуває на залізничні станції поповнення Це спеціально робится чи як це розуміти ?
показати весь коментар
28.10.2024 21:38 Відповісти
+8
Госпром остался целым даже во время немецкой оккупации. Так русня разбомбила

Кроме того, здание находится под "защитой" ЮНЕСКО. (c)
показати весь коментар
28.10.2024 22:11 Відповісти
+6
Якби ж все так просто було, то не лізли би росіяни у Африку, Сирію, багато інших країн. Мова, хоч вона і має значення, це нажаль не щит від бомб.
показати весь коментар
28.10.2024 22:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добьют город к новому году. Если чуда не произойдёт. Давно плохая ситуация.
показати весь коментар
28.10.2024 21:25 Відповісти
ХарькаФФ как гаварил па РУССКи так и будет гаварить па РУССКИ.
Української мови там нема.

Шкода воєних на фронті де ці падають КАБи.

Американці обіцяли виробляти один Петріот на місяць рік назад.

Наше ППО сильно деградує. Американці як завжди додіки, нічого вчасно не можуть.
показати весь коментар
28.10.2024 22:38 Відповісти
Якби ж все так просто було, то не лізли би росіяни у Африку, Сирію, багато інших країн. Мова, хоч вона і має значення, це нажаль не щит від бомб.
показати весь коментар
28.10.2024 22:56 Відповісти
F-16, де ви??!!
показати весь коментар
28.10.2024 21:25 Відповісти
Ось так варвари знищують Харків ,а тим часом в Донецьку ,Макіївці ,Горлівці ,Ясинуватій все спокійно хоч там знаходятся сотні тисяч рашистів їхні казарми і техніка і щоденно прибуває на залізничні станції поповнення Це спеціально робится чи як це розуміти ?
показати весь коментар
28.10.2024 21:38 Відповісти
пердак і зелений мерзотник бережуть кацапію
показати весь коментар
28.10.2024 21:50 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 22:04 Відповісти
Госпром остался целым даже во время немецкой оккупации. Так русня разбомбила

Кроме того, здание находится под "защитой" ЮНЕСКО. (c)
показати весь коментар
28.10.2024 22:11 Відповісти
Передбачаю, що ЮНЕСКО навіть легкої занепокоєности не висловить.
показати весь коментар
28.10.2024 22:28 Відповісти
Там півтори метри бетону
Але ********* КАБами хз можуть і зруйнувати
показати весь коментар
29.10.2024 05:15 Відповісти
Варварам пофіх, шо це об"єкт архітектури світового значення..
показати весь коментар
28.10.2024 22:13 Відповісти
зешоблі ваще пох на Харків -зато "курск- наш" (((
показати весь коментар
28.10.2024 22:19 Відповісти
у них таких будівель тисячі, деякі визнають цікавими, деякі ні.

конструктивізм звичайний.
показати весь коментар
29.10.2024 06:00 Відповісти
обстріли з 70-80 км від міста , а це значить що нема і не було ніяких ф16, ППо не працює бо розбили всі склади з бк.. це лише припущення але здається на правду
показати весь коментар
28.10.2024 22:17 Відповісти
КАБ же не видно на радарі настільки я розумію.
показати весь коментар
28.10.2024 22:51 Відповісти
каб практично ні але можна сбивати літаки що їх пускають
показати весь коментар
28.10.2024 22:58 Відповісти
ППО есть, видел много пусков на днях по беспилотникам, но это не работает против КАБов после их схода. А у жителям Ха и обл. выход только один - терпеть, другого выбора то нет.
показати весь коментар
29.10.2024 02:17 Відповісти
Фраза одного з рятувальників на місці бомбардування одного з символів Харкова: "Німці залишили, так ці під@@ри розхерячили
показати весь коментар
28.10.2024 22:27 Відповісти
П#дери не тіільки кацапи , а всі ці підписанти цього будапештсьго меморандуму
А те, що розказують, що цей меморандум нічого не вартий → це фуфло.
Просто ті, хто має про це кричати скоріше за ве в чомусь замазані, і тому нічого не роблять,, так званий "захід" куплен кремлівськими грошима. Так звана"укр.влада" -- це збіговисько покитьків, дегенератів - так , що вони зацікавлені в знищені України, тому поки вои є -країні буде кєрдик.
показати весь коментар
29.10.2024 00:09 Відповісти
У 2019 можна вже було це зрозуміти
показати весь коментар
29.10.2024 01:43 Відповісти
 
 