Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби в Харкові. ФОТОрепортаж

28 жовтня о 17:30 рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у житловій 9-поверхівці в Холодногірському районі Харкова, в яку вночі влучила російська авіабомба.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рятувальники розбирали завали та демонтовували аварійні конструкції на 8-му, 9-му та технічному поверхах.

Для ліквідації наслідків бомбардування використовувалася важка інженерна техніка та група верхолазів ДСНС.

Також читайте: Нічні удари РФ по Харкову: двоє людей наразі в лікарні





До робіт були залучені 24 рятувальники та 6 одиниць аварійно-рятувальної і важкої інженерної техніки з Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Харків, семеро постраждалих, зокрема дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж











Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Харкову. Унаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також у будівлі вибиті вікна. Повідомлялося, що поранення дістали 7 людей, з них одна дитина.