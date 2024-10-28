Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби в Харкові. ФОТОрепортаж
28 жовтня о 17:30 рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у житловій 9-поверхівці в Холодногірському районі Харкова, в яку вночі влучила російська авіабомба.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, рятувальники розбирали завали та демонтовували аварійні конструкції на 8-му, 9-му та технічному поверхах.
Для ліквідації наслідків бомбардування використовувалася важка інженерна техніка та група верхолазів ДСНС.
До робіт були залучені 24 рятувальники та 6 одиниць аварійно-рятувальної і важкої інженерної техніки з Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.
Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Харкову. Унаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також у будівлі вибиті вікна. Повідомлялося, що поранення дістали 7 людей, з них одна дитина.
