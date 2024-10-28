Ворог атакував Харків, семеро постраждалих, зокрема дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також у будівлі вибиті вікна.

Попередньо, поранення дістали 7 людей, з них одна дитина.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків задіяно понад 25 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, ворог завдав удару по Холодногірському району.

