Ворог атакував Харків, семеро постраждалих, зокрема дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 28 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Харкову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також у будівлі вибиті вікна.
Попередньо, поранення дістали 7 людей, з них одна дитина.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків задіяно понад 25 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС.
За інформацією міського голови Ігоря Терехова, ворог завдав удару по Холодногірському району.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pavlo Bubenko
показати весь коментар28.10.2024 06:40 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Isolda Peres
показати весь коментар28.10.2024 07:00 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Пупочный войлок
показати весь коментар28.10.2024 09:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій Михайлович Співак
показати весь коментар28.10.2024 06:53 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Oresta Bartka
показати весь коментар28.10.2024 09:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль