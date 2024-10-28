УКР
2 685 5

Ворог атакував Харків, семеро постраждалих, зокрема дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також у будівлі вибиті вікна.

Попередньо, поранення дістали  7 людей, з них одна дитина.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків задіяно понад 25 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, ворог завдав удару по Холодногірському району.

обстріл (30965) Харків (5874)
Сортувати:
Зєлєньській вкупі з Єрмаком - а де удари КАБами у відповідь по Бєлгороду, Курську, Ворпонєжу?
показати весь коментар
28.10.2024 06:40 Відповісти
ОПа відкупиться тищщою від вкроїнчиків
показати весь коментар
28.10.2024 07:00 Відповісти
Там же сваї.
показати весь коментар
28.10.2024 09:22 Відповісти
тварі кончені
показати весь коментар
28.10.2024 06:53 Відповісти
Це не тварі. Це - сарана...
показати весь коментар
28.10.2024 09:07 Відповісти
 
 