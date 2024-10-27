УКР
Росіяни атакували Харків КАБами, четверо постраждалих (оновлено)

Окупанти скинули КАБи на Харків

Ввечері неділі, 27 жовтня, окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Попередньо було чотири удари по місту у трьох районах.

Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Можливі повторні запуски", - написав Терехов о 20:35.

Через 10 хвилин він повідомив, що попередньо було чотири удари по місту у трьох районах - Шевченківському, Київському та Салтівському.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

"У Салтівському районі внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка", - написав він. 

Оновлення станом на 21:23

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу людину у Шевченківському районі міста. 

"У Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка", - повідомив Терехов.

Також є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох.

"Внаслідок удару КАБу в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини - 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Госпіталізовані до медичного закладу", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

О 22:14 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару КАБами у Шевченківському районі зросла до чотирьох.

Читайте також: У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакують місто КАБами (оновлено)

Автор: 

+8
тварі московитські щоб усі вони на болотах повиздихали!
27.10.2024 20:55 Відповісти
+8
А по Бєлгороду вже майже місяць, як ЗСУ не наносили жодного удару! В чому причина - хз!
27.10.2024 21:39 Відповісти
+4
хрипатий "план перемоги" в дії
27.10.2024 21:57 Відповісти
тварі московитські щоб усі вони на болотах повиздихали!
27.10.2024 20:55 Відповісти
На алексеевке было громко ((
27.10.2024 21:00 Відповісти
Гараж вздрогнул
27.10.2024 21:02 Відповісти
А по Бєлгороду вже майже місяць, як ЗСУ не наносили жодного удару! В чому причина - хз!
27.10.2024 21:39 Відповісти
Бєлгородци усталі от вайни. А українці - ні, думає зебло
27.10.2024 23:00 Відповісти
Причина у Зєрмаку.
27.10.2024 23:29 Відповісти
Тільки писати треба "двоє людей", а не "дві людини".
27.10.2024 21:44 Відповісти
хрипатий "план перемоги" в дії
27.10.2024 21:57 Відповісти
Де F 16 ті ? Я із Харкова. Здаватися ми не збираємося, і русня цього не дочекається! Але, де зброя, яка знизить атаки грьобанами крабами?
27.10.2024 22:08 Відповісти
Кабами тобто.
27.10.2024 22:09 Відповісти
По телеграм каналам местным сказано что шахедами нанесены удары. Теперь вот кабами. Летают как хотят. Сложно сказать что происходит, но ПВО....как его нет.
27.10.2024 22:58 Відповісти
я теж з Харкова, але ж місцеві влади, замість того щоб гроші направити на ППО, минулої зими , тому свідок, перекладали бруківку на свіжу, бо стара,через рік після укладки розвалилась
28.10.2024 07:53 Відповісти
Так вспомните тогда как при гепуции ещё асфальт перекладывали по Гагарина каждое лето, и не один дурак или умный не спросил кто же владелец асфальто-бетонных заводов? Все они под гепой и ходили. Элементарно. Там лярды летели как вороны на советские элеваторы, с грачами соревнуясь кто первый
28.10.2024 21:11 Відповісти
Казали Ф16 будуть в першу чергу патрулюватимуть небо Харкова ....ага ...натомість прокурори судді інваліди виявились кмітливим і обдурили МСЕК
28.10.2024 00:15 Відповісти
проти КАБів , для цього потрібні не тільки літаки, котрих замало на півтори тисячі км фронту а ще й ракети "повітря-повітря" великої дальності та радари дальньої дії
28.10.2024 07:59 Відповісти
І де наші КАБи?
28.10.2024 11:19 Відповісти
 
 