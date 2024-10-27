Росіяни атакували Харків КАБами, четверо постраждалих (оновлено)
Ввечері неділі, 27 жовтня, окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Попередньо було чотири удари по місту у трьох районах.
Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Можливі повторні запуски", - написав Терехов о 20:35.
Через 10 хвилин він повідомив, що попередньо було чотири удари по місту у трьох районах - Шевченківському, Київському та Салтівському.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Згодом Терехов повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
"У Салтівському районі внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка", - написав він.
Оновлення станом на 21:23
Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу людину у Шевченківському районі міста.
"У Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка", - повідомив Терехов.
Також є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох.
"Внаслідок удару КАБу в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини - 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Госпіталізовані до медичного закладу", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 22:14 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару КАБами у Шевченківському районі зросла до чотирьох.
