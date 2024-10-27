Росіяни атакували Харків КАБами, четверо постраждалих (оновлено)

Ввечері неділі, 27 жовтня, окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Попередньо було чотири удари по місту у трьох районах.

Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Можливі повторні запуски", - написав Терехов о 20:35.

Через 10 хвилин він повідомив, що попередньо було чотири удари по місту у трьох районах - Шевченківському, Київському та Салтівському.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

"У Салтівському районі внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка", - написав він.

Оновлення станом на 21:23

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу людину у Шевченківському районі міста.

"У Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка", - повідомив Терехов.

Також є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох.

"Внаслідок удару КАБу в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини - 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Госпіталізовані до медичного закладу", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 22:14 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару КАБами у Шевченківському районі зросла до чотирьох.

