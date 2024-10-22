У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакують місто КАБами (оновлено)
Ввечері 22 жовтня російські війська атакують Харків. У місті лунають вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"У місті чутно звуки вибухів - окупанти атакують Харків КАбами. Будьте обережні. Можливі повторні пуски" - написав він.
Згодом Терехов поінформував, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі спалахнула пожежа.
Також ворог вдарив по Салтівському району.
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На бумазі виглядає страшніше ніж в житті )