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Новини
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У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакують місто КАБами (оновлено)

Харків під ударами ворожих КАБів

Ввечері 22 жовтня російські війська атакують Харків. У місті лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У місті чутно звуки вибухів - окупанти атакують Харків КАбами. Будьте обережні. Можливі повторні пуски" - написав він.

Згодом Терехов поінформував, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі спалахнула пожежа.

Також ворог вдарив по Салтівському району.

Читайте: Авіаудар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла до 13 осіб. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4525) Харків (5700) КАБ (394)


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Хреново.Під...ри тупо руйнують усе до чого можуть дотягнутися
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22.10.2024 21:57 Відповісти
Вже і уваги не звертаю.
На бумазі виглядає страшніше ніж в житті )
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22.10.2024 22:55 Відповісти
 
 