У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакують місто КАБами (оновлено)

Ввечері 22 жовтня російські війська атакують Харків. У місті лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У місті чутно звуки вибухів - окупанти атакують Харків КАбами. Будьте обережні. Можливі повторні пуски" - написав він.

Згодом Терехов поінформував, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі спалахнула пожежа.

Також ворог вдарив по Салтівському району.

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