Авіаудар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла до 13 осіб. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського авіаційного удару по Харкову ввечері 20 жовтня постраждало щонайменше 13 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС Харківщини.

Вчора близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова.

Зазначається, що вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

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Виникло два незначних осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

На місці працювали психологи ДСНС та допомогли 10 людям.









