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Авіаудар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла до 13 осіб. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського авіаційного удару по Харкову ввечері 20 жовтня постраждало щонайменше 13 осіб. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС Харківщини. 

Вчора близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова.

Зазначається, що вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

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Виникло два незначних осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

На місці працювали психологи ДСНС та допомогли 10 людям.

Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня
Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня
Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня
Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня
Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня

Автор: 

обстріл (29141) Харків (5691) ДСНС (5152) КАБ (387)


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Ну, ваньки маскирующиеся под украинцев. Чо притихли в комментах? ))
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21.10.2024 08:33 Відповісти
Та що тут коментувати! Ну розбили сарай, завдали величезних збитків. Так це ж не вперше, звикли.
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21.10.2024 08:49 Відповісти
Цікаво, де зараз ЗЕ тиняється?!
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21.10.2024 08:42 Відповісти
А де наші F-16,з ракетами повітря-повітря на 100500 кілометрів?Доки це буде?
Чи заборонили збивати рашистське лайно?Хоча б через день по кориту збивали,боялися б близько підлітати,кидали б каби з більшої висоти,не так прицільно.
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21.10.2024 08:44 Відповісти
Росіяни збили МІГ-29 ракетою Р-37 на відстані 213км. У F-16 дальність менша. Тобто його буде знищено ще на підході.
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21.10.2024 09:08 Відповісти
Це дивлячись куди він буде підходити, а взагалі інформації про роботу Ф-16 не видно.
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21.10.2024 12:57 Відповісти
 
 