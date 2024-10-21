Авиаудар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 13 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российского авиационного удара по Харькову вечером 20 октября пострадали по меньшей мере 13 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Харьковщины.
Вчера около 22:00 под ударами вражеских управляемых авиабомб оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура Харькова.
Отмечается, что взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.
Возникло два незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.
На месте работали психологи ГСЧС и помогли 10 людям.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи заборонили збивати рашистське лайно?Хоча б через день по кориту збивали,боялися б близько підлітати,кидали б каби з більшої висоти,не так прицільно.