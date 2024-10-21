Авиаудар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 13 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского авиационного удара по Харькову вечером 20 октября пострадали по меньшей мере 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Харьковщины.

Вчера около 22:00 под ударами вражеских управляемых авиабомб оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура Харькова.

Отмечается, что взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.

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Возникло два незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.

На месте работали психологи ГСЧС и помогли 10 людям.









