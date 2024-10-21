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Авиаудар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 13 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского авиационного удара по Харькову вечером 20 октября пострадали по меньшей мере 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Харьковщины.

Вчера около 22:00 под ударами вражеских управляемых авиабомб оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура Харькова.

Отмечается, что взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.

Также смотрите: Российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 12. ФОТОРЕПОРТАЖ

Возникло два незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.

На месте работали психологи ГСЧС и помогли 10 людям.

Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня
Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня
Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня
Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня
Російський авіаудар по Харкову 20 жовтня

Автор: 

обстрел (27874) Харьков (7580) ГСЧС (5020) КАБ (391)


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Ну, ваньки маскирующиеся под украинцев. Чо притихли в комментах? ))
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21.10.2024 08:33 Ответить
Та що тут коментувати! Ну розбили сарай, завдали величезних збитків. Так це ж не вперше, звикли.
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21.10.2024 08:49 Ответить
Цікаво, де зараз ЗЕ тиняється?!
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21.10.2024 08:42 Ответить
А де наші F-16,з ракетами повітря-повітря на 100500 кілометрів?Доки це буде?
Чи заборонили збивати рашистське лайно?Хоча б через день по кориту збивали,боялися б близько підлітати,кидали б каби з більшої висоти,не так прицільно.
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21.10.2024 08:44 Ответить
Росіяни збили МІГ-29 ракетою Р-37 на відстані 213км. У F-16 дальність менша. Тобто його буде знищено ще на підході.
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21.10.2024 09:08 Ответить
Це дивлячись куди він буде підходити, а взагалі інформації про роботу Ф-16 не видно.
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21.10.2024 12:57 Ответить
 
 