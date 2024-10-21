Российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 12. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"По состоянию на 03:00 в Харькове 12 человек пострадали из-за российских обстрелов. В частности, семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 38 лет.", - говорится в сообщении.

По предварительным данным взрывотехников, военные РФ нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами КАБ-250 с УМПК.

"Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны Белгорода, КАБы "разбросало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения", - рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Повреждены многоквартирные жилые дома, нежилые сооружения, гаражи, СТО, АЗС, частные домовладения и автомобили.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.

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