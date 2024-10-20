Войска РФ атаковали Харьков КАБами, пострадали 9 человек, среди них ребенок (обновлено)

Вечером 20 октября россияне атакуют Харьков КАБами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове раздаются взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны", - написал Терехов.

По его словам, под ударами оказались три района города. В некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.

Впоследствии руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела пострадали два человека.

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Впоследствии Игорь Терехов уточнил, что один из ударов пришелся по Основновскому району города, возле жилого дома.

Там пострадали 4 человека.

"Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов - повреждена автозаправка, ждем подтверждения", - добавил Терехов.

Позже мэр города написал, что количество пострадавших выросло до 9. Среди них ребенок.

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