Войска РФ атаковали Харьков КАБами, пострадали 9 человек, среди них ребенок (обновлено)
Вечером 20 октября россияне атакуют Харьков КАБами.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове раздаются взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны", - написал Терехов.
По его словам, под ударами оказались три района города. В некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.
Впоследствии руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела пострадали два человека.
Обновленная информация:
Впоследствии Игорь Терехов уточнил, что один из ударов пришелся по Основновскому району города, возле жилого дома.
Там пострадали 4 человека.
"Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов - повреждена автозаправка, ждем подтверждения", - добавил Терехов.
Позже мэр города написал, что количество пострадавших выросло до 9. Среди них ребенок.
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