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Новости
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Войска РФ атаковали Харьков КАБами, пострадали 9 человек, среди них ребенок (обновлено)

вибух

Вечером 20 октября россияне атакуют Харьков КАБами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове раздаются взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны", - написал Терехов.

По его словам, под ударами оказались три района города. В некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.

Впоследствии руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела пострадали два человека.

Обновленная информация:

Впоследствии Игорь Терехов уточнил, что один из ударов пришелся по Основновскому району города, возле жилого дома.

Там пострадали 4 человека.

"Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов - повреждена автозаправка, ждем подтверждения", - добавил Терехов.

Позже мэр города написал, что количество пострадавших выросло до 9. Среди них ребенок.

Также читайте: Россияне ударили КАБом по Харькову: повреждены частные дома, - Терехов

Автор: 

обстрел (27820) Харьков (7573) КАБ (388)


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В нас проти кабів нічого не має, лише занепокоєння! Тримайтєся Харків'яни!!!
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20.10.2024 22:29 Ответить
а ф-16 ?
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20.10.2024 22:38 Ответить
а "блукаючий Петріот"?
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20.10.2024 22:43 Ответить
Мокшанські 3.14Дари !
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20.10.2024 23:11 Ответить
А де же там наші F-16 ?!!
Як один КАБо-носій збили - кацапи тиждень тихесенько "під плінтусом" сиділи!
А зараз знов знахабніли...
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20.10.2024 23:20 Ответить
Патамушта все через свинарчуків... Патмучто Оман, Патамушта ЗЕ має договрняк і має його виконувати
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21.10.2024 00:27 Ответить
BBC

На застосування гібридних ракет-бомб "Гром-Е1" вказують уламки та район запуску - з висоти 12 тисяч метрів, з відстані близько 100 км від цілі.

"Гром-Е1" - це бомба з наведенням по мішенях російської розробки, оснащена двигуном і крилами, які розкриваються в польоті. Маса його бойової частини, за даними з відкритих джерел, становить 315 кг.
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21.10.2024 00:44 Ответить
 
 