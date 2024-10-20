Россияне ударили КАБом по Харькову: повреждены частные дома, - Терехов

Во время воздушной тревоги в Харькове был слышен взрыв, вероятно, в результате удара КАБом.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв, профильные службы также выехали на обследование места прилета КАБа", - написал он.

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Вскоре Терехов добавил, что, по предварительной информации, поврежден ряд частных домов в Новобаварском районе. "О пострадавших информация не поступала", - уточнил мэр.