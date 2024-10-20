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Россияне ударили КАБом по Харькову: повреждены частные дома, - Терехов

Вибух

Во время воздушной тревоги в Харькове был слышен взрыв, вероятно, в результате удара КАБом.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв, профильные службы также выехали на обследование места прилета КАБа", - написал он.

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Вскоре Терехов добавил, что, по предварительной информации, поврежден ряд частных домов в Новобаварском районе. "О пострадавших информация не поступала", - уточнил мэр.

Терехов про обстріл Харкова

Автор: 

обстрел (27807) Харьков (7567) Терехов Игорь (258)


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Звіріють кацапи 😡
будьте ви прокляті разом із виб@ядком путлєром 🙁
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20.10.2024 01:15 Ответить
Для них це теж війна з українцями. Навіть вигідніше вбивати цивільних осіб ті здачі не дадуть.
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20.10.2024 01:43 Ответить
 
 