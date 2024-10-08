Рашисты ударили по Харькову: Пострадали 11 человек, в том числе ребенок (обновлено)
Российские войска нанесли удар ракетой по Харькову.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительная информация: имеем прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Впоследствии глава ОВА Синегубов заявил, что РФ ударила КАБом по Индустриальному району Харькова.
"По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются", - добавил он.
Предварительно известно о 5 раненых.
По состоянию на 11:15 количество пострадавших возросло до 6 человек. Один – в тяжелом состоянии. Есть разрушение инфраструктуры.
Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается.
По состоянию на 11:24 количество пострадавших возросло до 11 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы трое. Известно, что среди пострадавших ребенок.
