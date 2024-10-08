УКР
Рашисти вдарили по Харкову: Постраждала 21 особа, зокрема дитина (оновлено)

РФ вдарила по Харкову 8 жовтня

Російські війська завдали удару ракетою по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили ракетою по Харкову

Згодом глава ОВА Синєгубов заявив, що РФ вдарила КАБом по Інсдустріальному району Харкова.

"За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються", - додав він.

РФ вдарила КАБом по Харкову 8 жовтня

Попередньо відомо про 5 поранених.

Станом на 11:15 кількість постраждалих зросла до 6 осіб. Один - у важкому стані. Є руйнування інфраструктури.
Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.

Станом на 11:24 кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Один з них у важкому стані. Всього шпиталізовані троє. Відомо, що серед постраждалих дитина.

Станом на 11:55 кількість постраждалих зросла до 16.

Станом на 12:35 вже 21 постраждалий.

