"Зливала" локації Сил оборони у Харкові: СБУ викрила російську інформаторку. ФОТО
Служба безпеки затримала у Харкові ворожу поплічницю, яка діяла в інтересах держави-агресора та "зливала" в один із Телеграм-каналів локації Сил оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Насамперед йдеться про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.
Як встановило розслідування, фігуранткою є 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту.
Під час виконання службових обов'язків жінка приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних Сил України.
Як зазначається, у режимі онлайн зловмисниця готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.
Потім вона публікувала закриті відомості у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.
Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність фігурантки й затримали її у власному помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинів.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
