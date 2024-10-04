У Харкові викрито злочинну групу, яка за гроші "списувала" ухилянтів з військового обліку, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Харківщині СБУ ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації. До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. Затримано 13 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

СБУ викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб: посадовці МСЕК та їхні спільники за гроші "списували" ухилянтів з військового обліку

Голова МСЕК за гроші допомагав ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивних довідок про інвалідність. Для цього він залучив ще 12 спільників, які діяли у складі злочинної групи. Серед них – його підлеглі, а також очільники різних медустанов регіону та цивільні посередники.

"Спочатку фігуранти виготовляли фіктивні документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності. Для цього вони фальсифікували усю медичну документацію щодо історії "хвороби" свого клієнта, у тому числі щодо його перебування на стаціонарному лікуванні", - йдеться в матеріалах справи.

Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності. Вартість таких "послуг" становила від 2 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення". Для пошуку потенційних клієнтів фігуранти використовували власні зв’язки.

Встановлено, що через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали організатора та його спільників. Одночасно було проведено майже 90 обшуків за місцями роботи та проживання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Також виявлено гроші у сумі понад 500 тис. доларів США, майже 80 тис. євро, понад 1 млн грн, та навіть російські рублі, які ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили організатору злочинної групи та 12 його спільникам за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили заступника начальника одного з районних управлінь ДСНС України в Полтавській області. Він організував бізнес на призовниках, які хотіли виїхати за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина на незаконному збагаченні на мільйони доларів. ФОТО










