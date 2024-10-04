РУС
В Харькове разоблачена преступная группа, которая за деньги "списывала" уклонистов с военного учета, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Харьковщине СБУ ликвидировала еще одну коррупционную схему уклонения от мобилизации. К организации сделки причастен председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий областного центра. Задержаны 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

СБУ разоблачила в Харькове преступную группу из 13 человек: должностные лица МСЭК и их сообщники за деньги "списывали" уклонистов с воинского учета

Председатель МСЭК за деньги помогал уклонистам избежать призыва на основании фиктивных справок об инвалидности. Для этого он привлек еще 12 сообщников, которые действовали в составе преступной группы. Среди них - его подчиненные, а также руководители различных медучреждений региона и гражданские посредники.

"Сначала фигуранты изготавливали фиктивные документы о якобы наличии заболеваний, которые являются основанием для оформления инвалидности. Для этого они фальсифицировали всю медицинскую документацию по истории "болезни" своего клиента, в том числе относительно его пребывания на стационарном лечении", - говорится в материалах дела.

Затем организатор сделки обеспечивал подготовку фиктивного решения медико-социальной экспертной комиссии о назначении группы инвалидности. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности "заказа". Для поиска потенциальных клиентов фигуранты использовали собственные связи.

Установлено, что из-за преступных действий участников группы более 400 человек призывного возраста смогли незаконно избежать мобилизации. В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали организатора и его сообщников. Одновременно было проведено почти 90 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях.

Во время следственных действий изъяли большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Также обнаружены деньги в сумме более 500 тыс. долларов США, почти 80 тыс. евро, более 1 млн грн, и даже российские рубли, которые вероятно получены преступным путем.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили организатору преступной группы и 12 его сообщникам по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили заместителя начальника одного из районных управлений ГСЧС Украины в Полтавской области. Он организовал бизнес на призывниках, которые хотели выехать за границу.

Смотрите также: "Заработали" на уклонистах более 40 млн грн: СБУ разоблачила группировку на Киевщине и Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

+6
А ви, лохи, донатьте на дрони...

показать весь комментарий
04.10.2024 13:35 Ответить
+6
За гроші вилучені у хапуг 4 жовтня 2024 року українські волонтери закуплять атомну зброю напряму від російського виробника.
показать весь комментарий
04.10.2024 13:36 Ответить
+3
Всю групу на розмінування.
показать весь комментарий
04.10.2024 13:45 Ответить
Та! - а де не "списують"?
показать весь комментарий
04.10.2024 13:25 Ответить
так переможемо
показать весь комментарий
04.10.2024 13:26 Ответить
А ви, лохи, донатьте на дрони...

показать весь комментарий
04.10.2024 13:35 Ответить
Скабєєва теж так скаже....
показать весь комментарий
04.10.2024 17:51 Ответить
Слідкуєш за Скабєєвой?
показать весь комментарий
04.10.2024 18:45 Ответить
За гроші вилучені у хапуг 4 жовтня 2024 року українські волонтери закуплять атомну зброю напряму від російського виробника.
показать весь комментарий
04.10.2024 13:36 Ответить
Всю групу на розмінування.
показать весь комментарий
04.10.2024 13:45 Ответить
час прийняти закони про довічний термін для таких.
Ах забув, Раді не до того, вони думають які ще вулиці перейменувати і як заборонити спеціальним указом школярам на перервах говорити по кацапськи
показать весь комментарий
04.10.2024 14:05 Ответить
Адольф, кільком ''зайцям'' в транспорті відрубав руки і ситуація виправилася моментально
показать весь комментарий
04.10.2024 14:26 Ответить
Ноги ростуть із таких псевдолікарів, а всі гонять на ТЦК, забуваючи що висновки про придатність ставлять саме лікарі.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:41 Ответить
В каждой области такие ОПГ в каждой.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:17 Ответить
а сменить им статью на измену родине слабо?
ведь они сознательно ослабляли ВСУ, срывая мобилизацию
в 1942-м за это...
показать весь комментарий
04.10.2024 16:26 Ответить
Расстрел перед строки.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:52 Ответить
.... нам влада демонструє патужну діяльність ,
а справжня робота із заробляння мільйонів ось тут поблизу, на кожній посаді сидить рішала...
показать весь комментарий
04.10.2024 21:27 Ответить
 
 