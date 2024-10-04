В Харькове разоблачена преступная группа, которая за деньги "списывала" уклонистов с военного учета, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Харьковщине СБУ ликвидировала еще одну коррупционную схему уклонения от мобилизации. К организации сделки причастен председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий областного центра. Задержаны 13 человек.
СБУ разоблачила в Харькове преступную группу из 13 человек: должностные лица МСЭК и их сообщники за деньги "списывали" уклонистов с воинского учета
Председатель МСЭК за деньги помогал уклонистам избежать призыва на основании фиктивных справок об инвалидности. Для этого он привлек еще 12 сообщников, которые действовали в составе преступной группы. Среди них - его подчиненные, а также руководители различных медучреждений региона и гражданские посредники.
"Сначала фигуранты изготавливали фиктивные документы о якобы наличии заболеваний, которые являются основанием для оформления инвалидности. Для этого они фальсифицировали всю медицинскую документацию по истории "болезни" своего клиента, в том числе относительно его пребывания на стационарном лечении", - говорится в материалах дела.
Затем организатор сделки обеспечивал подготовку фиктивного решения медико-социальной экспертной комиссии о назначении группы инвалидности. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности "заказа". Для поиска потенциальных клиентов фигуранты использовали собственные связи.
Установлено, что из-за преступных действий участников группы более 400 человек призывного возраста смогли незаконно избежать мобилизации. В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задержали организатора и его сообщников. Одновременно было проведено почти 90 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях.
Во время следственных действий изъяли большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.
Также обнаружены деньги в сумме более 500 тыс. долларов США, почти 80 тыс. евро, более 1 млн грн, и даже российские рубли, которые вероятно получены преступным путем.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили организатору преступной группы и 12 его сообщникам по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили заместителя начальника одного из районных управлений ГСЧС Украины в Полтавской области. Он организовал бизнес на призывниках, которые хотели выехать за границу.
