"Заработали" на уклонистах более 40 млн грн: СБУ разоблачила группировку на Киевщине и Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачена группировка, которая специализировалась на схемах для уклонистов. На Киевщине и Харьковщине задержаны 14 злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время обысков у них изъято более 1 тыс. медсправок и бланков военно-учетных документов, которые предназначались для мужчин, пытавшихся избежать военной службы. Также изъято 250 поддельных печатей и штампов, а также деньги, вероятно полученные преступным путем.

"Фигуранты помогали уклонистам уйти от призыва на основании фальшивых документов военно-врачебных комиссий. Для этого участники преступной группы обустроили в собственных домах подпольные типографии, где изготавливали поддельные справки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. Готовые фальшивки злоумышленники подавали в ТЦК для снятия уклонистов с воинского учета.

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 12 тыс. американских долларов с одного клиента. По имеющимся данным, таким образом фигуранты "заработали" более 40 млн в гривневом эквиваленте. Для поиска потенциальных участников схемы дельцы использовали личные связи, в частности среди действующих военных, которые пытались незаконно комиссоваться со службы", - говорится в сообщении.

Они были задержаны по местам жительства.

14 задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное в условиях военного положения).

Им грозит до 10 лет тюрьмы.

