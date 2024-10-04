РУС
"Заработали" на уклонистах более 40 млн грн: СБУ разоблачила группировку на Киевщине и Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачена группировка, которая специализировалась на схемах для уклонистов. На Киевщине и Харьковщине задержаны 14 злоумышленников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время обысков у них изъято более 1 тыс. медсправок и бланков военно-учетных документов, которые предназначались для мужчин, пытавшихся избежать военной службы. Также изъято 250 поддельных печатей и штампов, а также деньги, вероятно полученные преступным путем.

"Фигуранты помогали уклонистам уйти от призыва на основании фальшивых документов военно-врачебных комиссий. Для этого участники преступной группы обустроили в собственных домах подпольные типографии, где изготавливали поддельные справки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. Готовые фальшивки злоумышленники подавали в ТЦК для снятия уклонистов с воинского учета.

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 12 тыс. американских долларов с одного клиента. По имеющимся данным, таким образом фигуранты "заработали" более 40 млн в гривневом эквиваленте. Для поиска потенциальных участников схемы дельцы использовали личные связи, в частности среди действующих военных, которые пытались незаконно комиссоваться со службы", - говорится в сообщении.

Они были задержаны по местам жительства.

14 задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное в условиях военного положения).

Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Затримано організаторів схем для ухилянтів: заробили 40 млн грн
СБУ уклонисты
Топ комментарии
+2
шановне панство, вам не здається що на різних фото одній й ті ж персонажі міняються місцями?
04.10.2024 11:25 Ответить
+2
Такі фото взагалі не мають сенсу.
Аби було...
04.10.2024 11:54 Ответить
+1
на предпоследнем фото похож на зе)
04.10.2024 11:37 Ответить
іпсо
04.10.2024 11:24 Ответить
Угруповання вже пройшло ВЛК? Чи всі-інваліди?
показать весь комментарий
04.10.2024 11:25 Ответить
Бідні люди. Треба допомогти.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:30 Ответить
Похоже, что на одно выявлене угрупування створюется два новых.
04.10.2024 11:39 Ответить
Чим менше прав і свобод громадян, тим більше ділків які продають по захмарним цінам ці права і свободи.
Логіка невільницького ринку(
04.10.2024 11:45 Ответить
Цей бізнес вигідніший за торгівлю зброєю, наркотиками і проституцію.
І всі передумови для його розквіту створила сама зелена влада.

Складається таке враження, що один мафіозний клан при владі бореться зі своїми конкурентами з інших, менших кланів. Бо вони заважають їм заробляти на цьому прибутковому полі бізнесу.
04.10.2024 11:49 Ответить
Школи трусіть. Там працевлаштовуються вчителями військовозобовязані чоловіки без педагогічної освіти. Явно уклоністи і явно за гроші або діти представників місцевої влади.
04.10.2024 11:55 Ответить
І пересувні цирки. Там працевлаштовуються клоунами ухилянти без клоунської освіти.
Явно діти представників владного шапіто.
04.10.2024 12:39 Ответить
Збиток який вони нанесли Україні та її мешканцям набагато більший та ніяк не рівноцінний вироку,за таке тільки смерть ворогам України.
04.10.2024 12:02 Ответить
100% "працювали" під прикриттям когось з владних структур.
04.10.2024 12:32 Ответить
Почему до сих пор не арестован Зеленский? Этот преступник, четырежды уклонявшийся от мобилизации, пользуясь своими должностными полномочиями и властью, также помогает уйти от мобилизации мужчинам из коллектива "Квартал 95"! Это вопиющее преступление, требуем от СБУ немедленно принять меры! Украинский народ не может терпеть подобное грубое надругательство над законами Украины! Напоминаю, что СБУ существует на налоги украинских граждан! Почему они отказываются выполнять свои обязанности?
04.10.2024 13:18 Ответить
 
 