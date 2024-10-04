УКР
"Заробили" на ухилянтах понад 40 млн грн: СБУ викрила угруповання на Київщині та Харківщині. ФОТОрепортаж

Викрито угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів. На Київщині та Харківщині затримано 14 зловмисників.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час обшуків у них вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби. Також вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

"Фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.

Також читайте: Конструктору російських дронів-камікадзе "Ланцет" Захарову повідомлено про підозру, - СБУ

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 12 тис. американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти "заробили" понад 40 млн у гривневому еквіваленті. Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби", - йдеться в повідомленні.

Їх було затримано за місцями проживання.

Читайте: Дрони СБУ атакували аеродром "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ. Там були КАБи та літаки, - джерело. ВІДЕО+ФОТО

14 затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Їм загрожує до 10 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагав РФ прориватися до Покровська: На Донеччині СБУ затримала агента ГРУ РФ

Затримано організаторів схем для ухилянтів: заробили 40 млн грн
СБУ (13252) ухилянти (1113)
Топ коментарі
+2
шановне панство, вам не здається що на різних фото одній й ті ж персонажі міняються місцями?
04.10.2024 11:25 Відповісти
+2
Такі фото взагалі не мають сенсу.
Аби було...
04.10.2024 11:54 Відповісти
+1
на предпоследнем фото похож на зе)
04.10.2024 11:37 Відповісти
іпсо
04.10.2024 11:24 Відповісти
шановне панство, вам не здається що на різних фото одній й ті ж персонажі міняються місцями?
04.10.2024 11:25 Відповісти
мы не бухаем так много
04.10.2024 11:33 Відповісти
Такі фото взагалі не мають сенсу.
Аби було...
04.10.2024 11:54 Відповісти
Угруповання вже пройшло ВЛК? Чи всі-інваліди?
04.10.2024 11:25 Відповісти
Бідні люди. Треба допомогти.
04.10.2024 11:30 Відповісти
на предпоследнем фото похож на зе)
04.10.2024 11:37 Відповісти
Похоже, что на одно выявлене угрупування створюется два новых.
04.10.2024 11:39 Відповісти
Чим менше прав і свобод громадян, тим більше ділків які продають по захмарним цінам ці права і свободи.
Логіка невільницького ринку(
04.10.2024 11:45 Відповісти
Цей бізнес вигідніший за торгівлю зброєю, наркотиками і проституцію.
І всі передумови для його розквіту створила сама зелена влада.

Складається таке враження, що один мафіозний клан при владі бореться зі своїми конкурентами з інших, менших кланів. Бо вони заважають їм заробляти на цьому прибутковому полі бізнесу.
04.10.2024 11:49 Відповісти
Школи трусіть. Там працевлаштовуються вчителями військовозобовязані чоловіки без педагогічної освіти. Явно уклоністи і явно за гроші або діти представників місцевої влади.
04.10.2024 11:55 Відповісти
І пересувні цирки. Там працевлаштовуються клоунами ухилянти без клоунської освіти.
Явно діти представників владного шапіто.
04.10.2024 12:39 Відповісти
Збиток який вони нанесли Україні та її мешканцям набагато більший та ніяк не рівноцінний вироку,за таке тільки смерть ворогам України.
04.10.2024 12:02 Відповісти
100% "працювали" під прикриттям когось з владних структур.
04.10.2024 12:32 Відповісти
Почему до сих пор не арестован Зеленский? Этот преступник, четырежды уклонявшийся от мобилизации, пользуясь своими должностными полномочиями и властью, также помогает уйти от мобилизации мужчинам из коллектива "Квартал 95"! Это вопиющее преступление, требуем от СБУ немедленно принять меры! Украинский народ не может терпеть подобное грубое надругательство над законами Украины! Напоминаю, что СБУ существует на налоги украинских граждан! Почему они отказываются выполнять свои обязанности?
04.10.2024 13:18 Відповісти
 
 