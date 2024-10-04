"Заробили" на ухилянтах понад 40 млн грн: СБУ викрила угруповання на Київщині та Харківщині. ФОТОрепортаж
Викрито угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів. На Київщині та Харківщині затримано 14 зловмисників.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, під час обшуків у них вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби. Також вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
"Фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.
Вартість таких "послуг" становила від 8 до 12 тис. американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти "заробили" понад 40 млн у гривневому еквіваленті. Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби", - йдеться в повідомленні.
Їх було затримано за місцями проживання.
14 затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).
Їм загрожує до 10 років тюрми.
Аби було...
Логіка невільницького ринку(
І всі передумови для його розквіту створила сама зелена влада.
Складається таке враження, що один мафіозний клан при владі бореться зі своїми конкурентами з інших, менших кланів. Бо вони заважають їм заробляти на цьому прибутковому полі бізнесу.
Явно діти представників владного шапіто.