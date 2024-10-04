РУС
На Полтавщине ГБР разоблачила чиновника ГСЧС, организовавшего бизнес по переправке мужчин за границу

ДСНСник з Полтавщини допомагав ухилянтам

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили заместителя начальника одного из районных управлений ГСЧС Украины в Полтавской области. Он организовал бизнес на призывниках, которые хотели выехать за границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Какую схему организовал злоумышленник?

За $20 000 фигурант обещал через знакомых помочь оформить 2-ю группу инвалидности и внести соответствующие сведения в специальные базы данных. Также уклонистам чиновник обещал помощь в случае форс-мажорных ситуаций.

Следствие задокументировало получение должностным лицом от одного из клиентов $20 000 и оригиналов документов призывника.

Во время обысков дома у чиновника также изъят пакет с документами другого "клиента".

Наказание злоумышленнику

Подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к схеме, в том числе среди членов комиссий МСЭК.

Напомним, во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.

Свободу Юрию Деточкіну
04.10.2024 11:58 Ответить
20000 доларів!!! Нічого собі як ростуть апетити.
04.10.2024 12:19 Ответить
Гроші не пахнуть....
04.10.2024 12:49 Ответить
А чого б їм пахнути???..зараз в Україні тільки лінивий та дурний не стриже з баранів шерсть...Сама держава поставила на поток обдирання людей
04.10.2024 13:18 Ответить
видно новий кер1вник оставляэ без еорита , звыдки кормилися
