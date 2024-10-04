УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12383 відвідувача онлайн
Новини
1 634 5

На Полтавщині ДБР викрила посадовця ДСНС, який організував бізнес з переправлення чоловіків за кордон

ДСНСник з Полтавщини допомагав ухилянтам

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили заступника начальника одного з районних управлінь ДСНС  України в Полтавській області. Він організував бізнес на призовниках, які хотіли виїхати за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Яку схему організував зловмисник?

За $20 000 фігурант обіцяв через знайомих допомогти оформити 2 групу інвалідності та внести відповідні відомості до спеціальних баз даних. Також ухилянтам посадовець обіцяв допомогу у разі форс-мажорних ситуацій.

Слідство задокументувало одержання посадовцем від одного з клієнтів $20 000 та оригіналів документів призовника.

Під час обшуків вдома у посадовця також вилучено пакет з документами іншого "клієнта".

ДСНСник з Полтавщини допомагав ухилянтам
ДСНСник з Полтавщини допомагав ухилянтам

Також дивіться: Начальник ТСЦ на Вінниччині за 12 тис. євро переправляв військовозобов’язаних до Молдови, - Нацполіція. ФОТО

Покарання зловмиснику

Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до схеми, у тому числі серед членів комісій МСЕК.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.

Автор: 

ДСНС (5243) ДБР (3700) ухилянти (1113) Полтавська область (1205)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свободу Юрию Деточкіну
показати весь коментар
04.10.2024 11:58 Відповісти
20000 доларів!!! Нічого собі як ростуть апетити.
показати весь коментар
04.10.2024 12:19 Відповісти
Гроші не пахнуть....
показати весь коментар
04.10.2024 12:49 Відповісти
А чого б їм пахнути???..зараз в Україні тільки лінивий та дурний не стриже з баранів шерсть...Сама держава поставила на поток обдирання людей
показати весь коментар
04.10.2024 13:18 Відповісти
видно новий кер1вник оставляэ без еорита , звыдки кормилися
показати весь коментар
04.10.2024 13:08 Відповісти
 
 