На Полтавщині ДБР викрила посадовця ДСНС, який організував бізнес з переправлення чоловіків за кордон
Працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили заступника начальника одного з районних управлінь ДСНС України в Полтавській області. Він організував бізнес на призовниках, які хотіли виїхати за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Яку схему організував зловмисник?
За $20 000 фігурант обіцяв через знайомих допомогти оформити 2 групу інвалідності та внести відповідні відомості до спеціальних баз даних. Також ухилянтам посадовець обіцяв допомогу у разі форс-мажорних ситуацій.
Слідство задокументувало одержання посадовцем від одного з клієнтів $20 000 та оригіналів документів призовника.
Під час обшуків вдома у посадовця також вилучено пакет з документами іншого "клієнта".
Покарання зловмиснику
Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до схеми, у тому числі серед членів комісій МСЕК.
Нагадаємо, під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.
