"Сливала" локации Сил обороны в Харькове: СБУ разоблачила российского информатора. ФОТО

Служба безопасности задержала в Харькове вражескую пособницу, которая действовала в интересах государства-агрессора и "сливала" в один из Телеграмм-каналов локации Сил обороны.

Прежде всего речь идет о местах сосредоточения и маршрутах движения украинских защитников, а также местах их временного пребывания.

Как установило расследование, фигуранткой является 44-летняя местная жительница, которая работает в сфере общественного транспорта.

Во время выполнения служебных обязанностей женщина скрыто фиксировала время и места, где находились военнослужащие отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, в режиме онлайн злоумышленница готовила текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны.

Затем она публиковала закрытые сведения в Телеграмм-канале, который российские спецслужбы использовали для сбора разведданных о дислокации подразделений ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали подрывную деятельность фигурантки и задержали ее в собственном доме. У задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами преступлений.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.