Окупанти обстріляли 4 райони Донеччини: 1 людина загинула, понад 10 поранених, багато руйнувань. ФОТО

Минулої доби, 7 жовтня 2024 року, війська РФ обстріляли 4 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано будинок.

Покровський район

В Іллінці Курахівської громади пошкоджено 2 будинки; обстріляні Курахове, Курахівка і Сонцівка. У Мирнограді пошкоджено адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено підприємство.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, автомийку. У Никонорівці Миколаївської громади пошкоджено підприємство. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і підприємство; у Миколаївці пошкоджено 6 будинків.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 17 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і адмінбудівля.