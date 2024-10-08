Оккупанты обстреляли 4 района Донетчины: 1 человек погиб, более 10 раненых, много разрушений. ФОТО

За прошедшие сутки, 7 октября 2024 года, войска РФ обстреляли 4 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Богоявленке Угледарской ТГ разрушен дом.

Покровский район

В Ильинце Кураховской громады повреждены 2 дома; обстреляны Курахово, Кураховка и Сонцовка. В Мирнограде повреждено админздание. В Гродовской громаде повреждено предприятие.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады повреждены 2 дома. В Славянске 1 человек погиб и 7 ранены, повреждены 5 многоэтажек, 2 админздания, автомойка. В Никоноровке Николаевской громады повреждено предприятие. В Клебан-Быке Ильиновской громады поврежден 1 объект. В Константиновке ранены 4 человека, повреждены 3 частных дома и предприятие; в Николаевке повреждены 6 домов.

Бахмутский район

В Северске поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 17 частных домов, 5 многоэтажек и админздание.