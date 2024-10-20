Росіяни вдарили КАБом по Харкову: пошкоджені приватні будинки, - Терехов

Під час повітряної тривоги в Харкові було чути вибух, імовірно, внаслідок удару КАБом.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух, профільні служби також виїхали на обстеження місця прильоту КАБа", - написав він.

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Невдовзі Терехов додав, що, за попередньою інформацією, пошкоджено низку приватних будинків у Новобаварському районі. "Про постраждалих інформація не надходила", - уточнив мер.