Росіяни вдарили КАБом по Харкову: пошкоджені приватні будинки, - Терехов
Під час повітряної тривоги в Харкові було чути вибух, імовірно, внаслідок удару КАБом.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чутно вибух, профільні служби також виїхали на обстеження місця прильоту КАБа", - написав він.
Невдовзі Терехов додав, що, за попередньою інформацією, пошкоджено низку приватних будинків у Новобаварському районі. "Про постраждалих інформація не надходила", - уточнив мер.
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