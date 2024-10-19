Окупанти двічі вдарили балістикою по Кривому Рогу
Пізно ввечері суботи, 19 жовтня, ворог двічі вдарив балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Другий удар балістикою за останні пів години", - написав він.
Вілкул закликав мешканців міста нічого не знімати та не викладати в інтернет.
Зазначимо, що о 23:10 Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ворожу ціль на Кривий Ріг.
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Мгм.
А атака літаків або безпілотників - це удар аеродинамікою.