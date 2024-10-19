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Новини Війна
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Окупанти двічі вдарили балістикою по Кривому Рогу

Ворог двічі вдарив балістикою по Кривому Рогу

Пізно ввечері суботи, 19 жовтня, ворог двічі вдарив балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий удар балістикою за останні пів години", - написав він.

Вілкул закликав мешканців міста нічого не знімати та не викладати в інтернет.

Зазначимо, що о 23:10 Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ворожу ціль на Кривий Ріг.

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Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (29141)


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вдарили балістикою

Мгм.
А атака літаків або безпілотників - це удар аеродинамікою.
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20.10.2024 00:25 Відповісти
Накину трохи... як добре що наш найвеличніший лідер всесвіту вивіз своїх батьків і може за них не хвилюватися в таких випадках.
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20.10.2024 00:29 Відповісти
кращє б він вілкула б вивіз
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20.10.2024 01:21 Відповісти
А у відповідь- тиша.
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20.10.2024 05:53 Відповісти
Щось громада Кривого Рогу не спитає чому досі Вілкул при керуванні? Це той громадянин що на початку агресії їздив в маскву домовляться про здачу города. Та щось пішло не так.
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20.10.2024 05:55 Відповісти
 
 