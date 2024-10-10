Окупанти атакували Кривий Ріг БпЛА: Пошкоджена п’ятиповерхівка
Зранку 10 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", - зазначив він.
Нагадаємо, зранку 10 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про декілька груп ворожих ударних БпЛА, які прямували з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.
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