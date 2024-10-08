У Кривому Розі знайшли мертвим ексгендиректора ЦГЗК Шевчика, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 жовтня, у Кривому Розі знайшли мертвим екскандидата на посаду мера та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.
Джерела видання із поліції підтвердили цю інформацію.
Місцеве видання "Свої" повідомило, що попередньо чоловік міг вкоротити собі віку з мисливського карабіну "Сайга".
У 2015 році Шевчика було обрано депутатом Дніпропетровської облради від "Опозиційного блоку". Також він був членом постійної комісії облради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.
Шевчик раніше обіймав посаду гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату.
Під час місцевих виборів 2020 року балотувався на посаду мера Кривого Рогу від "Слуги народу". У першому турі він посів друге місце, набравши 25,94% голосів. Конкурент - Юрій Вілкул - набрав 44,96% голосів.
Я мала наувазі саме КИРПУ. Та його спосіб самогубства із сайги.
тюрма- смерть
У такому віці і керувати таким підприємством, значить у нього тато слюсар