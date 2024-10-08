УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5399 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 196 34

У Кривому Розі знайшли мертвим ексгендиректора ЦГЗК Шевчика, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика

Сьогодні, 8 жовтня, у Кривому Розі знайшли мертвим екскандидата на посаду мера та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Джерела видання із поліції підтвердили цю інформацію.

Місцеве видання "Свої" повідомило, що попередньо чоловік міг вкоротити собі віку з мисливського карабіну "Сайга".

У 2015 році Шевчика було обрано депутатом Дніпропетровської облради від "Опозиційного блоку". Також він був членом постійної комісії облради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.

Шевчик раніше обіймав посаду гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату.

Під час місцевих виборів 2020 року балотувався на посаду мера Кривого Рогу від "Слуги народу". У першому турі він посів друге місце, набравши 25,94% голосів. Конкурент - Юрій Вілкул - набрав 44,96% голосів.

Читайте: Російський опозиціонер Ільдар Дадін, який воював на боці України, загинув на Харківщині

У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика

Автор: 

Кривий Ріг (1396) смерть (6814) Шевчик Дмитро (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
на одного зе малороса менше.
показати весь коментар
08.10.2024 15:11 Відповісти
+20
чим відрізняються зелені від опозиційного блоку? нічим! вони і голосують в унісон. ти тут попав в просаку писака
показати весь коментар
08.10.2024 15:33 Відповісти
+9
Як Кирпа? Самозастрелився двома кулями? Одна у груди, друга в потилицю?
показати весь коментар
08.10.2024 15:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на одного зе малороса менше.
показати весь коментар
08.10.2024 15:11 Відповісти
Його грохнули люди вілкула. Для тебе мабуть ригівський вілкул краще ніж будь-хто
показати весь коментар
08.10.2024 15:31 Відповісти
чим відрізняються зелені від опозиційного блоку? нічим! вони і голосують в унісон. ти тут попав в просаку писака
показати весь коментар
08.10.2024 15:33 Відповісти
А чим ти відрізняєшся від зелені? Яку користь ти приніс українській державі? Може в твоєму активі є якесь наукове відкриття? Чи може ти розробив унікальну промислову технологію? Чи може ти прославив Україну на міжнародних змаганнях? Чи може ти знищив хоча б одного рашиста? Ти такий же ніхто для Україні, як і вся та зелень, що сидить в чиновницьких кріслах
показати весь коментар
08.10.2024 15:38 Відповісти
насамперед розумом,освітою,
показати весь коментар
08.10.2024 15:50 Відповісти
Обидва лайно
показати весь коментар
08.10.2024 17:37 Відповісти
Як Кирпа? Самозастрелився двома кулями? Одна у груди, друга в потилицю?
показати весь коментар
08.10.2024 15:15 Відповісти
Маринка,не Кирпа,а Кравченко.Бо Кирпа був по ж/д,а
показати весь коментар
08.10.2024 16:38 Відповісти
Мопасанка, я в курсі хто ким був. Не треба виправляти. Кравченко самозастрелився двома кулями в голову.

Я мала наувазі саме КИРПУ. Та його спосіб самогубства із сайги.
показати весь коментар
08.10.2024 16:45 Відповісти
Ще й магазин встиг від'єднати.
показати весь коментар
08.10.2024 18:37 Відповісти
А не насрать ли нам?🤔
показати весь коментар
08.10.2024 15:15 Відповісти
це цікавіше

показати весь коментар
08.10.2024 15:18 Відповісти
був колись схожий випадок на царському полюванні. тут теє явно вовк дорожку перебігав, він вистрілив, куля в зад в нього зрикошетила, а вовк потім підійшов і з цого ж карабіна, й добив його, контрольним ))
показати весь коментар
08.10.2024 15:24 Відповісти
Амєріка замєтаєт слєди!!!
показати весь коментар
08.10.2024 15:25 Відповісти
кобзон покликав ?
показати весь коментар
08.10.2024 15:26 Відповісти
відгукнувся на зов кабздона....
показати весь коментар
08.10.2024 15:28 Відповісти
Зов кобзона.
показати весь коментар
08.10.2024 15:45 Відповісти
ОПЗЖ - СН - тюрма - смерть
показати весь коментар
08.10.2024 15:27 Відповісти
А він дані в ТЦК своєчасно оновлював?
показати весь коментар
08.10.2024 15:29 Відповісти
Зеленська шобла про шось здогадується ,розуміють шо не потягнуть далі 🤡...ну як то кажуть ,мисливську зброю у руки ...і пішов ...
показати весь коментар
08.10.2024 15:29 Відповісти
Може гроші закінчилися...або совість дістала...Кривий Ріг - місто контрастів....
показати весь коментар
08.10.2024 15:41 Відповісти
Вот вы говорите, нам, царям, легко... (с)
показати весь коментар
08.10.2024 15:47 Відповісти
Шукай кому вигідно.
показати весь коментар
08.10.2024 15:47 Відповісти
Зелені виродки замітають сліди, а він занадто багато знав про їхні оборудки
показати весь коментар
08.10.2024 15:57 Відповісти
один барига вбив іншого, яка сумна новина.
У такому віці і керувати таким підприємством, значить у нього тато слюсар
показати весь коментар
08.10.2024 16:17 Відповісти
Світ став трішки чистішим.
показати весь коментар
08.10.2024 16:18 Відповісти
Это у них "семейное" , наверное.
показати весь коментар
08.10.2024 18:13 Відповісти
....так починав ахмет, з пострілів .
показати весь коментар
08.10.2024 18:37 Відповісти
назад в минуле *****, давайте вже відміняйте к ****** і безвіз!))
показати весь коментар
09.10.2024 16:43 Відповісти
Где нашли? ни куя не понял..
показати весь коментар
09.10.2024 16:48 Відповісти
Так он утанул, ілі павєсілся ?!!
показати весь коментар
09.10.2024 21:43 Відповісти
 
 