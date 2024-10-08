У Кривому Розі знайшли мертвим ексгендиректора ЦГЗК Шевчика, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 жовтня, у Кривому Розі знайшли мертвим екскандидата на посаду мера та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Джерела видання із поліції підтвердили цю інформацію.

Місцеве видання "Свої" повідомило, що попередньо чоловік міг вкоротити собі віку з мисливського карабіну "Сайга".

У 2015 році Шевчика було обрано депутатом Дніпропетровської облради від "Опозиційного блоку". Також він був членом постійної комісії облради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.

Шевчик раніше обіймав посаду гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату.

Під час місцевих виборів 2020 року балотувався на посаду мера Кривого Рогу від "Слуги народу". У першому турі він посів друге місце, набравши 25,94% голосів. Конкурент - Юрій Вілкул - набрав 44,96% голосів.

