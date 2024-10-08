В Кривом Роге нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОК Шевчика, - СМИ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 октября, в Кривом Роге нашли мертвым экс-кандидата на пост мэра и бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Источники издания из полиции подтвердили эту информацию.

Местное издание "Свої" сообщило, что предварительно мужчина мог покончить с собой из охотничьего карабина "Сайга".

В 2015 году Шевчик был избран депутатом Днепропетровского облсовета от "Оппозиционного блока". Также он был членом постоянной комиссии облсовета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.

Шевчик ранее занимал должность гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината.

Во время местных выборов 2020 года баллотировался на должность мэра Кривого Рога от "Слуги народа". В первом туре он занял второе место, набрав 25,94% голосов. Конкурент - Юрий Вилкул - набрал 44,96% голосов.

Также читайте: Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика


















