РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9983 посетителя онлайн
Новости Фото
10 195 34

В Кривом Роге нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОК Шевчика, - СМИ. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика

Сегодня, 8 октября, в Кривом Роге нашли мертвым экс-кандидата на пост мэра и бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Источники издания из полиции подтвердили эту информацию.

Местное издание "Свої" сообщило, что предварительно мужчина мог покончить с собой из охотничьего карабина "Сайга".

В 2015 году Шевчик был избран депутатом Днепропетровского облсовета от "Оппозиционного блока". Также он был членом постоянной комиссии облсовета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.

Шевчик ранее занимал должность гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината.

Во время местных выборов 2020 года баллотировался на должность мэра Кривого Рога от "Слуги народа". В первом туре он занял второе место, набрав 25,94% голосов. Конкурент - Юрий Вилкул - набрал 44,96% голосов.

Также читайте: Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика

У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика
У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика

Автор: 

Кривой Рог (1432) смерть (9286) Шевчик Дмитрий (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
на одного зе малороса менше.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:11 Ответить
+20
чим відрізняються зелені від опозиційного блоку? нічим! вони і голосують в унісон. ти тут попав в просаку писака
показать весь комментарий
08.10.2024 15:33 Ответить
+9
Як Кирпа? Самозастрелився двома кулями? Одна у груди, друга в потилицю?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на одного зе малороса менше.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:11 Ответить
Його грохнули люди вілкула. Для тебе мабуть ригівський вілкул краще ніж будь-хто
показать весь комментарий
08.10.2024 15:31 Ответить
чим відрізняються зелені від опозиційного блоку? нічим! вони і голосують в унісон. ти тут попав в просаку писака
показать весь комментарий
08.10.2024 15:33 Ответить
А чим ти відрізняєшся від зелені? Яку користь ти приніс українській державі? Може в твоєму активі є якесь наукове відкриття? Чи може ти розробив унікальну промислову технологію? Чи може ти прославив Україну на міжнародних змаганнях? Чи може ти знищив хоча б одного рашиста? Ти такий же ніхто для Україні, як і вся та зелень, що сидить в чиновницьких кріслах
показать весь комментарий
08.10.2024 15:38 Ответить
насамперед розумом,освітою,
показать весь комментарий
08.10.2024 15:50 Ответить
Обидва лайно
показать весь комментарий
08.10.2024 17:37 Ответить
Як Кирпа? Самозастрелився двома кулями? Одна у груди, друга в потилицю?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:15 Ответить
Маринка,не Кирпа,а Кравченко.Бо Кирпа був по ж/д,а
показать весь комментарий
08.10.2024 16:38 Ответить
Мопасанка, я в курсі хто ким був. Не треба виправляти. Кравченко самозастрелився двома кулями в голову.

Я мала наувазі саме КИРПУ. Та його спосіб самогубства із сайги.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:45 Ответить
Ще й магазин встиг від'єднати.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:37 Ответить
А не насрать ли нам?🤔
показать весь комментарий
08.10.2024 15:15 Ответить
це цікавіше

показать весь комментарий
08.10.2024 15:18 Ответить
був колись схожий випадок на царському полюванні. тут теє явно вовк дорожку перебігав, він вистрілив, куля в зад в нього зрикошетила, а вовк потім підійшов і з цого ж карабіна, й добив його, контрольним ))
показать весь комментарий
08.10.2024 15:24 Ответить
Амєріка замєтаєт слєди!!!
показать весь комментарий
08.10.2024 15:25 Ответить
кобзон покликав ?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:26 Ответить
відгукнувся на зов кабздона....
показать весь комментарий
08.10.2024 15:28 Ответить
Зов кобзона.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:45 Ответить
ОПЗЖ - СН - тюрма - смерть
показать весь комментарий
08.10.2024 15:27 Ответить
А він дані в ТЦК своєчасно оновлював?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:29 Ответить
Зеленська шобла про шось здогадується ,розуміють шо не потягнуть далі 🤡...ну як то кажуть ,мисливську зброю у руки ...і пішов ...
показать весь комментарий
08.10.2024 15:29 Ответить
Може гроші закінчилися...або совість дістала...Кривий Ріг - місто контрастів....
показать весь комментарий
08.10.2024 15:41 Ответить
Вот вы говорите, нам, царям, легко... (с)
показать весь комментарий
08.10.2024 15:47 Ответить
Шукай кому вигідно.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:47 Ответить
Зелені виродки замітають сліди, а він занадто багато знав про їхні оборудки
показать весь комментарий
08.10.2024 15:57 Ответить
один барига вбив іншого, яка сумна новина.
У такому віці і керувати таким підприємством, значить у нього тато слюсар
показать весь комментарий
08.10.2024 16:17 Ответить
Світ став трішки чистішим.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:18 Ответить
Это у них "семейное" , наверное.
показать весь комментарий
08.10.2024 18:13 Ответить
....так починав ахмет, з пострілів .
показать весь комментарий
08.10.2024 18:37 Ответить
назад в минуле *****, давайте вже відміняйте к ****** і безвіз!))
показать весь комментарий
09.10.2024 16:43 Ответить
Где нашли? ни куя не понял..
показать весь комментарий
09.10.2024 16:48 Ответить
Так он утанул, ілі павєсілся ?!!
показать весь комментарий
09.10.2024 21:43 Ответить
 
 