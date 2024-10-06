УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4450 відвідувачів онлайн
Новини
7 693 23

Російський опозиціонер Ільдар Дадін, який воював на боці України, загинув на Харківщині

ільдар,дадін

Загинув російський громадський активіст Ільдар Дадін, який воював на боці ЗСУ з 2023 року. У Росії його затримували й судили за підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російська журналістка Ксенія Ларіна та російський телеграм-канал Astra.

За словами Ларіної, Дадін загинув на Харківському напрямку.

Як зазначає  Astra, в 2015 році російський суд визнав Дадіна винним за статтею Кримінального кодексу РФ "Неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу". Цю статтю запровадили в Росії у 2014 році — після початку війни проти України.

Читайте: В окупованому Криму знайшли мертвим нещодавно призначеного росіянами чиновника Хоменка, - ЗМІ

Згодом цю статтю стали неофіційно називати "дадінською", за ім’ям Дадіна, який став першим засудженим за нею. За даними російських медіа, загалом до відповідальності за цією статтею притягнули тільки 8 людей.

Тоді Дадіну дали 2,5 роки в колонії, однак уже через рік, у 2017 році, його звільнили "через процесуальні порушення". Потім він і надалі брав участь у протестах, але в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виїхав до Польщі. А влітку 2023 року росіянин вступив до Сибірського батальйону у складі Збройних сил України. Там він отримав позивний Ганді.

Автор: 

опозиція (293) смерть (6812)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Був справжнім опозиціонером...
показати весь коментар
06.10.2024 14:06 Відповісти
+42
Царство Небесне справжній Людині!
показати весь коментар
06.10.2024 14:03 Відповісти
+39
Це вам не ота пробдядь латиніна,яка по факту є агентом впливу фсб.
показати весь коментар
06.10.2024 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне справжній Людині!
показати весь коментар
06.10.2024 14:03 Відповісти
Це вам не ота пробдядь латиніна,яка по факту є агентом впливу фсб.
показати весь коментар
06.10.2024 14:06 Відповісти
Був справжнім опозиціонером...
показати весь коментар
06.10.2024 14:06 Відповісти
Слава Герою(
показати весь коментар
06.10.2024 14:16 Відповісти
Вічна пам'ять і пошана Герою !
показати весь коментар
06.10.2024 14:29 Відповісти
Кишка в них тонка
показати весь коментар
06.10.2024 14:55 Відповісти
про галкіна не бреши
показати весь коментар
06.10.2024 15:03 Відповісти
Я не чув щоб Каспаров обговорював якесь міфічне вторгнення України до білорашки , але постійно чую як він обговорює необхідність демонтажу паРаші , як імперії .
Це діло потрібне , тут наші з ним інтереси збігаються .
Звісно ж від цієї говорильні толку не багато , але за Заході до нього дослухаються , то ж - нехай каламутить воду й далі .
показати весь коментар
06.10.2024 16:44 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2024 14:53 Відповісти
Загинув справжній росіянин з прапором України в руках, за те щоб цей прапор майорів над вільною Україною!
Сьогожні прочитав новину, що в м. Умань хасиди зірвали прапор України, а поліція, українська поліція забороняє ветеранам російсьео-української війни повісити прапор на фоагшток. Що це?
Менора може в центрі Києва знаходитись, а прапор України в українському місті -ні.
показати весь коментар
06.10.2024 15:11 Відповісти
Ось відео, де поліція забороняє встановити зірваний хасидами прапор України на флагшток:
https://youtu.be/2Ra0umi1eKY?si=xL2SUom0hkN9Jn7j
Сьогодні в Умані - прибрали українські прапори та забороняють їх встановлювати. ч1
https://youtu.be/dDTazlaTMsA?si=5wtsrmebQSaKerBJ
🇺🇦Прапор встановлено попри заборони! Як це було? ч2 🔥 Дивіться до кінця! 📹
показати весь коментар
06.10.2024 15:18 Відповісти
А це відео, як працює "правоохоронна" система за протиправне діяння проти єврейської ханукії в центрі Києва:
https://youtu.be/kqNtVs985Nw?si=nFQ8HxRrvPRCcFdT
Прямо у центрі Києва! Чоловік осквернив ханукію на Майдані Незалежності
показати весь коментар
06.10.2024 15:26 Відповісти
Так якого народу слуги?
показати весь коментар
06.10.2024 16:41 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2024 15:21 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
показати весь коментар
06.10.2024 15:28 Відповісти
Слава Герою! Вічна пам'ять!
показати весь коментар
06.10.2024 16:05 Відповісти
Есть таки хорошие русские. Точнее были...
показати весь коментар
06.10.2024 16:45 Відповісти
Вечная память герою!
показати весь коментар
06.10.2024 16:51 Відповісти
давно слідкую за цією людиною,достойний поваги і шани.
показати весь коментар
06.10.2024 19:25 Відповісти
Це Людина була, а ось ці волкови та кац - то гризуни...
показати весь коментар
06.10.2024 20:52 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
показати весь коментар
07.10.2024 03:55 Відповісти
 
 