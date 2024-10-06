Російський опозиціонер Ільдар Дадін, який воював на боці України, загинув на Харківщині
Загинув російський громадський активіст Ільдар Дадін, який воював на боці ЗСУ з 2023 року. У Росії його затримували й судили за підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російська журналістка Ксенія Ларіна та російський телеграм-канал Astra.
За словами Ларіної, Дадін загинув на Харківському напрямку.
Як зазначає Astra, в 2015 році російський суд визнав Дадіна винним за статтею Кримінального кодексу РФ "Неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу". Цю статтю запровадили в Росії у 2014 році — після початку війни проти України.
Згодом цю статтю стали неофіційно називати "дадінською", за ім’ям Дадіна, який став першим засудженим за нею. За даними російських медіа, загалом до відповідальності за цією статтею притягнули тільки 8 людей.
Тоді Дадіну дали 2,5 роки в колонії, однак уже через рік, у 2017 році, його звільнили "через процесуальні порушення". Потім він і надалі брав участь у протестах, але в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виїхав до Польщі. А влітку 2023 року росіянин вступив до Сибірського батальйону у складі Збройних сил України. Там він отримав позивний Ганді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це діло потрібне , тут наші з ним інтереси збігаються .
Звісно ж від цієї говорильні толку не багато , але за Заході до нього дослухаються , то ж - нехай каламутить воду й далі .
Сьогожні прочитав новину, що в м. Умань хасиди зірвали прапор України, а поліція, українська поліція забороняє ветеранам російсьео-української війни повісити прапор на фоагшток. Що це?
Менора може в центрі Києва знаходитись, а прапор України в українському місті -ні.
https://youtu.be/2Ra0umi1eKY?si=xL2SUom0hkN9Jn7j
Сьогодні в Умані - прибрали українські прапори та забороняють їх встановлювати. ч1
https://youtu.be/dDTazlaTMsA?si=5wtsrmebQSaKerBJ
🇺🇦Прапор встановлено попри заборони! Як це було? ч2 🔥 Дивіться до кінця! 📹
https://youtu.be/kqNtVs985Nw?si=nFQ8HxRrvPRCcFdT
Прямо у центрі Києва! Чоловік осквернив ханукію на Майдані Незалежності