Российский оппозиционер Ильдар Дадин, воевавший на стороне Украины, погиб на Харьковщине
Погиб российский общественный активист Ильдар Дадин, который воевал на стороне ВСУ с 2023 года. В России его задерживали и судили за поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российская журналистка Ксения Ларина и российский телеграм-канал Astra.
По словам Лариной, Дадин погиб на Харьковском направлении.
Как отмечает Astra, в 2015 году российский суд признал Дадина виновным по статье Уголовного кодекса РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Эту статью ввели в России в 2014 году - после начала войны против Украины.
Впоследствии эту статью стали неофициально называть "дадинской", по имени Дадина, который стал первым осужденным по ней. По данным российских медиа, всего к ответственности по этой статье привлекли только 8 человек.
Тогда Дадину дали 2,5 года в колонии, однако уже через год, в 2017 году, его освободили "из-за процессуальных нарушений". Затем он и в дальнейшем участвовал в протестах, но в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, выехал в Польшу. А летом 2023 года россиянин вступил в Сибирский батальон в составе Вооруженных сил Украины. Там он получил позывной Ганди.
Це діло потрібне , тут наші з ним інтереси збігаються .
Звісно ж від цієї говорильні толку не багато , але за Заході до нього дослухаються , то ж - нехай каламутить воду й далі .
Сьогожні прочитав новину, що в м. Умань хасиди зірвали прапор України, а поліція, українська поліція забороняє ветеранам російсьео-української війни повісити прапор на фоагшток. Що це?
Менора може в центрі Києва знаходитись, а прапор України в українському місті -ні.
https://youtu.be/2Ra0umi1eKY?si=xL2SUom0hkN9Jn7j
Сьогодні в Умані - прибрали українські прапори та забороняють їх встановлювати. ч1
https://youtu.be/dDTazlaTMsA?si=5wtsrmebQSaKerBJ
🇺🇦Прапор встановлено попри заборони! Як це було? ч2 🔥 Дивіться до кінця! 📹
https://youtu.be/kqNtVs985Nw?si=nFQ8HxRrvPRCcFdT
Прямо у центрі Києва! Чоловік осквернив ханукію на Майдані Незалежності