Цензор.НЕТ
Российский оппозиционер Ильдар Дадин, воевавший на стороне Украины, погиб на Харьковщине

Ільдар Дадін

Погиб российский общественный активист Ильдар Дадин, который воевал на стороне ВСУ с 2023 года. В России его задерживали и судили за поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российская журналистка Ксения Ларина и российский телеграм-канал Astra.

По словам Лариной, Дадин погиб на Харьковском направлении.

Как отмечает Astra, в 2015 году российский суд признал Дадина виновным по статье Уголовного кодекса РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Эту статью ввели в России в 2014 году - после начала войны против Украины.

Впоследствии эту статью стали неофициально называть "дадинской", по имени Дадина, который стал первым осужденным по ней. По данным российских медиа, всего к ответственности по этой статье привлекли только 8 человек.

Тогда Дадину дали 2,5 года в колонии, однако уже через год, в 2017 году, его освободили "из-за процессуальных нарушений". Затем он и в дальнейшем участвовал в протестах, но в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, выехал в Польшу. А летом 2023 года россиянин вступил в Сибирский батальон в составе Вооруженных сил Украины. Там он получил позывной Ганди.

Автор: 

Був справжнім опозиціонером...
Царство Небесне справжній Людині!
Це вам не ота пробдядь латиніна,яка по факту є агентом впливу фсб.
