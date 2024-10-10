Оккупанты атаковали Кривой Рог БПЛА: Повреждена пятиэтажка
Утром 10 октября российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром российская армия атаковала Кривой Рог БПЛА. Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем", - отметил он.
Напомним, утром 10 октября в Кривом Роге прогремели взрывы.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских ударных БПЛА, которые направлялись из Херсонской области в направлении Кривого Рога.
