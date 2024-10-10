РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Война
1 063 0

Оккупанты атаковали Кривой Рог БПЛА: Повреждена пятиэтажка

Кривий Ріг атакували БПЛА 10 жовтня

Утром 10 октября российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром российская армия атаковала Кривой Рог БПЛА. Повреждена пятиэтажка. Информацию уточняем", - отметил он.

Напомним, утром 10 октября в Кривом Роге прогремели взрывы.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских ударных БПЛА, которые направлялись из Херсонской области в направлении Кривого Рога.

Также смотрите: Четверо человек ранены в результате российских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1432) обстрел (29164) Шахед (1408)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 