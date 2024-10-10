РУС
Взрывы прогремели в Кривом Роге

Утром 10 октября в Кривом Роге прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских ударных БПЛА, которые направлялись из Херсонской области в направлении Кривого Рога.

Напомним, утром в Запорожской области были взрывы. Россияне атаковали регион КАБами.

