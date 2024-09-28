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Новости
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В результате удара по Кривому Рогу погибли трое полицейских и гражданская сотрудница, - Нацполиция. ФОТО

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Российский удар по Кривому Рогу Днепропетровской области оборвал жизни четырех человек, среди которых трое сотрудников полиции и гражданская работница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полицейские находились на службе, когда российские войска ударили ракетой по зданию Криворожского РУП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Кривому Рогу: спасатели продолжают разбирать завалы, ищут еще одного человека

Что известно о погибших?

"За плечами погибшей оперуполномоченной Снежаны Павлюк - 16-летний стаж работы в органах внутренних дел. Без матери остались двое детей.

загиблі поліцейські в Кривому Розі

Еще один сотрудник полиции, которого убила Россия, - 30-летний Александр Азаров. Три дня не дожил полицейский до своего 31-го дня рождения. Сам Александр родом из Краматорска. Занимал должность оперуполномоченного управления оперативно-технических мероприятий ГУНП в Донецкой области и имел почти 9 лет стажа работы в органах Национальной полиции.

загиблі поліцейські в Кривому Розі

Тело полицейского Артема Баландина обнаружили последним. Родные и близкие всю ночь провели на месте разбора завалов, надеясь на чудо. К сожалению, его не произошло. Теперь Артему навеки 24 ... Он занимал должность старшего специалиста-криминалиста сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Криворожского районного управления полиции.

загиблі поліцейські в Кривому Розі

Еще одна гражданская жертва российского террора - Татьяна Андреева. Ей было 42 года. Женщина погибла во время выполнения своей ежедневной работы - она наводила порядок и поддерживала чистоту в здании Криворожского районного управления полиции.

загибла прибиральниця в Кривому Розі

Как сообщалось, 27 сентября россияне атаковали управление полиции в Кривом Роге. По последним данным, количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 4 человек.

Автор: 

Кривой Рог (1403) Нацполиция (16498) жертвы (2081)


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Топ комментарии
+10
Ну як завжди ворог убиває наших громадян ,а відповіді нема, в днр як і в Криму все спокійно там"наші люди ",ну не можна так коли знищують твою країну ,а ти робиш вигляд що нічого не сталось це я до керівництва країни.
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28.09.2024 15:05
+3
За сьогодні понад 20 загиблих . Треба обьявляти траур по країні
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28.09.2024 15:05
+3
якби були мозги ,то Ти б такої куйні не писав.
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28.09.2024 15:40
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За сьогодні понад 20 загиблих . Треба обьявляти траур по країні
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28.09.2024 15:05 Ответить
Ну як завжди ворог убиває наших громадян ,а відповіді нема, в днр як і в Криму все спокійно там"наші люди ",ну не можна так коли знищують твою країну ,а ти робиш вигляд що нічого не сталось це я до керівництва країни.
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28.09.2024 15:05 Ответить
Вот кто думал, что так оно будет? А у нас в Запорожье в парке Юбилейный по субботам устраиваются несанкционированные концерты барабанщика - он собирает вокруг себя людей и выступает. Та полиция, которая здесь, на это реагировать не спешит - не у них же это случилось. И не вдомёк им, что может прилететь вот так вот.
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28.09.2024 15:06 Ответить
А люди, що збираються, хоч краплини мізків можуть мати??? Це ж не лікарня. Де є бажання, чи ні - лежі.
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28.09.2024 15:16 Ответить
Такие вопросы должна регулировать власть, совместно с полицией. Не может власть их остановить, должна останавливать полиция. Но не хотят они этим заниматься, вот так вот они слабо работают.
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28.09.2024 15:36 Ответить
Шошошо? Я погано кацапську розумію.
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28.09.2024 16:00 Ответить
Держава повинна стояти на першому місці і повинна бути арбітром (судею) між громадянами. Безладу не повино бути! А у нас района, міська влада і поліція - не виконують свої обов'язки належним чином. Їх самих треба давно вже звільнити на свалку історії, але хто замінить цих розгільдяїв?
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28.09.2024 17:17 Ответить
Вбийте свій гугл перекладач.

Очі випали.
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28.09.2024 17:25 Ответить
так приїдьте в гості, я вам скажу адресу - побачите все, про що пишу і мене. Ось я такий і є - якщо ви би були мною, ви би були такі самі
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28.09.2024 17:34 Ответить
Запросто! Приїду. Приїзд сплатите?
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28.09.2024 17:36 Ответить
Сплачу і можу влаштувати на роботу.
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28.09.2024 17:46 Ответить
Інваліда 1 гр, постковідного?)) Помилка лікарів мені дорого коштувала.
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28.09.2024 17:50 Ответить
Жаль! Очень жаль, что так получилось. Вы не поверете - со мной тоже живёт инвалид 1-й группы и тоже ошибка докторов произошла! Так что не хватает тех денег, которые получаю. А платят сейчас плохо, это мягко сказать. Не ожидал, что по инвалидности так мало льгот. Инвалида я врядли смогу устроить.
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28.09.2024 18:15 Ответить
Тобто ви мовний інвалід)))

Відвали, кацапомовне
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28.09.2024 18:20 Ответить
Мадама..Чого причепилась до людини?? Не розумієш ..проходь мимо
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28.09.2024 19:48 Ответить
Пацантре, а ти чого лізеш? Не я, а він причепився. Гуляй, Васю.
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28.09.2024 22:12 Ответить
Це була не помилка.Це був цілеспрямований злочин проти вас і інших громадян.
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29.09.2024 14:48 Ответить
"Очі випали" - як можуть очі випасти? Це щось не з українського, дуже дивна фраза
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28.09.2024 17:36 Ответить
Бо ви геть не володієте українською.
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28.09.2024 17:38 Ответить
якби були мозги ,то Ти б такої куйні не писав.
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28.09.2024 15:40 Ответить
 
 