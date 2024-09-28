В результате удара по Кривому Рогу погибли трое полицейских и гражданская сотрудница, - Нацполиция. ФОТО

Российский удар по Кривому Рогу Днепропетровской области оборвал жизни четырех человек, среди которых трое сотрудников полиции и гражданская работница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полицейские находились на службе, когда российские войска ударили ракетой по зданию Криворожского РУП.

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Что известно о погибших?

"За плечами погибшей оперуполномоченной Снежаны Павлюк - 16-летний стаж работы в органах внутренних дел. Без матери остались двое детей.

Еще один сотрудник полиции, которого убила Россия, - 30-летний Александр Азаров. Три дня не дожил полицейский до своего 31-го дня рождения. Сам Александр родом из Краматорска. Занимал должность оперуполномоченного управления оперативно-технических мероприятий ГУНП в Донецкой области и имел почти 9 лет стажа работы в органах Национальной полиции.

Тело полицейского Артема Баландина обнаружили последним. Родные и близкие всю ночь провели на месте разбора завалов, надеясь на чудо. К сожалению, его не произошло. Теперь Артему навеки 24 ... Он занимал должность старшего специалиста-криминалиста сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Криворожского районного управления полиции.

Еще одна гражданская жертва российского террора - Татьяна Андреева. Ей было 42 года. Женщина погибла во время выполнения своей ежедневной работы - она наводила порядок и поддерживала чистоту в здании Криворожского районного управления полиции.

Как сообщалось, 27 сентября россияне атаковали управление полиции в Кривом Роге. По последним данным, количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 4 человек.