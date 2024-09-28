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Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 4 человек

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

В Кривом Роге Днепропетровской области под завалами пораженного ракетой админздания обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российская атака унесла жизни четырех человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по управлению полиции в Кривом Роге. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы из-за ракетного удара РФ 27 сентября. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы админздания.

Также сообщалось, что россияне атаковали управление полиции в Кривом Роге.

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Кривой Рог (1403) обстрел (27351) жертвы (2079)


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28.09.2024 13:45 Ответить
 
 