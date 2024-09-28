Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 4 человек

В Кривом Роге Днепропетровской области под завалами пораженного ракетой админздания обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российская атака унесла жизни четырех человек.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы из-за ракетного удара РФ 27 сентября. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы админздания.

Также сообщалось, что россияне атаковали управление полиции в Кривом Роге.