Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 4 человек
В Кривом Роге Днепропетровской области под завалами пораженного ракетой админздания обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российская атака унесла жизни четырех человек.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы из-за ракетного удара РФ 27 сентября. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы админздания.
Также сообщалось, что россияне атаковали управление полиции в Кривом Роге.
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Чайка Київ
показать весь комментарий28.09.2024 13:45 Ответить Мне нравится 0
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