Удар по Кривому Рогу: спасатели продолжают разбирать завалы, ищут еще одного человека

В Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы из-за ракетного удара РФ 27 сентября. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы админздания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Чрезвычайники продолжают разбирать завалы админздания. До сих пор неизвестна судьба одного человека", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас шесть человек пострадали и трое погибли.

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