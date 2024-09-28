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Удар по Кривому Рогу: рятувальники продовжують розбирати завали, шукають ще одну людину

Наслідки удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня

У Кривому Розі продовжуються аварійно-рятувальні роботи через ракетний удар РФ 27 вересня. Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі. Досі невідома доля однієї людини", – йдеться у повідомленні.

Наразі шість людей постраждали і троє загинули.

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Автор: 

Кривий Ріг (1358) Дніпропетровська область (3771)


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