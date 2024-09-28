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Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 4 осіб

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

У Кривому Розі Дніпропетровської області під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російська атака забрала життя чотирьох людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Кривому Розі продовжуються аварійно-рятувальні роботи через ракетний удар РФ 27 вересня. Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі.

Також повідомлялося, що росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі.

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Кривий Ріг (1358) обстріл (28687) жертви (1803)


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28.09.2024 13:45 Відповісти
 
 