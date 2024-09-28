Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 4 осіб
У Кривому Розі Дніпропетровської області під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російська атака забрала життя чотирьох людей.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Кривому Розі продовжуються аварійно-рятувальні роботи через ракетний удар РФ 27 вересня. Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі.
Також повідомлялося, що росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар28.09.2024 13:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль