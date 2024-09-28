Внаслідок удару по Кривому Рогу загинули троє поліцейських та цивільна працівниця, - Нацполіція. ФОТО

Російський удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області обірвав життя чотирьох людей, серед яких троє співробітників поліції та цивільна працівниця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліцейські перебували на службі, коли російські війська вдарили ракетою по будівлі Криворізького РУП.

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Що відомо про загиблих?

"За плечима загиблої оперуповноваженої Сніжани Павлюк - 16-річний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Без матері залишилось двоє дітей.

Ще один працівник поліції, якого вбила Росія, - 30-річний Олександр Азаров. Три дні не дожив поліцейський до свого 31-го дня народження. Сам Олександр родом з Краматорська. Обіймав посаду оперуповноваженого управління оперативно-технічних заходів ГУНП в Донецькій області та мав майже 9 років стажу роботи в органах Національної поліції.

Тіло поліцейського Артема Баландіна виявили останнім. Рідні та близькі усю ніч провели на місці розбору завалів, сподіваючись на диво. На жаль, його не сталося. Тепер Артему навіки 24 ... Він обіймав посаду старшого спеціаліста-криміналіста сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Криворізького районного управління поліції.

Ще одна цивільна жертва російського терору - Тетяна Андреєва. Їй було 42 роки. Жінка загинула під час виконання своєї щоденної роботи – вона наводила лад та підтримувала чистоту у будівлі Криворізького районного управління поліції.

Як повідомлялося, 27 вересня росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі. За останніми даними, кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 4 осіб.