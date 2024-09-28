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Новини
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Внаслідок удару по Кривому Рогу загинули троє поліцейських та цивільна працівниця, - Нацполіція. ФОТО

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Російський удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області обірвав життя чотирьох людей, серед яких троє співробітників поліції та цивільна працівниця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліцейські перебували на службі, коли російські війська вдарили ракетою по будівлі Криворізького РУП. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Кривому Рогу: рятувальники продовжують розбирати завали, шукають ще одну людину

Що відомо про загиблих?

"За плечима загиблої оперуповноваженої Сніжани Павлюк - 16-річний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Без матері залишилось двоє дітей.

загиблі поліцейські в Кривому Розі

Ще один працівник поліції, якого вбила Росія, - 30-річний Олександр Азаров. Три дні не дожив поліцейський до свого 31-го дня народження. Сам Олександр родом з Краматорська. Обіймав посаду оперуповноваженого управління оперативно-технічних заходів ГУНП в Донецькій області та мав майже 9 років стажу роботи в органах Національної поліції.

загиблі поліцейські в Кривому Розі

Тіло поліцейського Артема Баландіна виявили останнім. Рідні та близькі усю ніч провели на місці розбору завалів, сподіваючись на диво. На жаль, його не сталося. Тепер Артему навіки 24 ... Він обіймав посаду старшого спеціаліста-криміналіста сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Криворізького районного управління поліції.

загиблі поліцейські в Кривому Розі

Ще одна цивільна жертва російського терору - Тетяна Андреєва. Їй було 42 роки. Жінка загинула під час виконання своєї щоденної роботи – вона наводила лад та підтримувала чистоту у будівлі Криворізького районного управління поліції.

загибла прибиральниця в Кривому Розі

Як повідомлялося, 27 вересня росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі. За останніми даними, кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 4 осіб.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) Нацполіція (15205) жертви (1803)


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Топ коментарі
+10
Ну як завжди ворог убиває наших громадян ,а відповіді нема, в днр як і в Криму все спокійно там"наші люди ",ну не можна так коли знищують твою країну ,а ти робиш вигляд що нічого не сталось це я до керівництва країни.
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28.09.2024 15:05
+3
За сьогодні понад 20 загиблих . Треба обьявляти траур по країні
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28.09.2024 15:05
+3
якби були мозги ,то Ти б такої куйні не писав.
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28.09.2024 15:40
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За сьогодні понад 20 загиблих . Треба обьявляти траур по країні
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28.09.2024 15:05 Відповісти
Ну як завжди ворог убиває наших громадян ,а відповіді нема, в днр як і в Криму все спокійно там"наші люди ",ну не можна так коли знищують твою країну ,а ти робиш вигляд що нічого не сталось це я до керівництва країни.
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28.09.2024 15:05 Відповісти
Вот кто думал, что так оно будет? А у нас в Запорожье в парке Юбилейный по субботам устраиваются несанкционированные концерты барабанщика - он собирает вокруг себя людей и выступает. Та полиция, которая здесь, на это реагировать не спешит - не у них же это случилось. И не вдомёк им, что может прилететь вот так вот.
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28.09.2024 15:06 Відповісти
А люди, що збираються, хоч краплини мізків можуть мати??? Це ж не лікарня. Де є бажання, чи ні - лежі.
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28.09.2024 15:16 Відповісти
Такие вопросы должна регулировать власть, совместно с полицией. Не может власть их остановить, должна останавливать полиция. Но не хотят они этим заниматься, вот так вот они слабо работают.
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28.09.2024 15:36 Відповісти
Шошошо? Я погано кацапську розумію.
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28.09.2024 16:00 Відповісти
Держава повинна стояти на першому місці і повинна бути арбітром (судею) між громадянами. Безладу не повино бути! А у нас района, міська влада і поліція - не виконують свої обов'язки належним чином. Їх самих треба давно вже звільнити на свалку історії, але хто замінить цих розгільдяїв?
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28.09.2024 17:17 Відповісти
Вбийте свій гугл перекладач.

Очі випали.
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28.09.2024 17:25 Відповісти
так приїдьте в гості, я вам скажу адресу - побачите все, про що пишу і мене. Ось я такий і є - якщо ви би були мною, ви би були такі самі
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28.09.2024 17:34 Відповісти
Запросто! Приїду. Приїзд сплатите?
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28.09.2024 17:36 Відповісти
Сплачу і можу влаштувати на роботу.
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28.09.2024 17:46 Відповісти
Інваліда 1 гр, постковідного?)) Помилка лікарів мені дорого коштувала.
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28.09.2024 17:50 Відповісти
Жаль! Очень жаль, что так получилось. Вы не поверете - со мной тоже живёт инвалид 1-й группы и тоже ошибка докторов произошла! Так что не хватает тех денег, которые получаю. А платят сейчас плохо, это мягко сказать. Не ожидал, что по инвалидности так мало льгот. Инвалида я врядли смогу устроить.
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28.09.2024 18:15 Відповісти
Тобто ви мовний інвалід)))

Відвали, кацапомовне
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28.09.2024 18:20 Відповісти
Мадама..Чого причепилась до людини?? Не розумієш ..проходь мимо
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28.09.2024 19:48 Відповісти
Пацантре, а ти чого лізеш? Не я, а він причепився. Гуляй, Васю.
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28.09.2024 22:12 Відповісти
Це була не помилка.Це був цілеспрямований злочин проти вас і інших громадян.
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29.09.2024 14:48 Відповісти
"Очі випали" - як можуть очі випасти? Це щось не з українського, дуже дивна фраза
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28.09.2024 17:36 Відповісти
Бо ви геть не володієте українською.
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28.09.2024 17:38 Відповісти
якби були мозги ,то Ти б такої куйні не писав.
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28.09.2024 15:40 Відповісти
 
 