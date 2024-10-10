Вибухи пролунали у Кривому Розі

Зранку 10 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про декілька груп ворожих ударних БпЛА, які прямували з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, зранку у Запорізькій області лунали вибухи. Росіяни атакували регіон КАБами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі знайшли мертвим ексгендиректора ЦГЗК Шевчика, - ЗМІ. ФОТОрепортаж