Вибухи пролунали у Кривому Розі
Зранку 10 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про декілька груп ворожих ударних БпЛА, які прямували з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.
Нагадаємо, зранку у Запорізькій області лунали вибухи. Росіяни атакували регіон КАБами.
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