У Запорізькій області пролунав вибух: постраждали дві людини, зруйновані приватні будинки (оновлено). ФОТО
Зранку 10 жовтня у Запорізькій області пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вибухи у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.
До цього він повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
Згодом стало відомо, що внаслідок російського удару дві людини постраждали.
"У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область. Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу", - повідомив Федоров о 7:04.
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а ес #372967
показати весь коментар10.10.2024 08:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olifant
показати весь коментар10.10.2024 10:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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