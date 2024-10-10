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У Запорізькій області пролунав вибух: постраждали дві людини, зруйновані приватні будинки (оновлено). ФОТО

Зранку 10 жовтня у Запорізькій області пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

До цього він повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Згодом стало відомо, що внаслідок російського удару дві людини постраждали. 

"У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область.  Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу", - повідомив Федоров о 7:04.

Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області
Обстріли Запорізької області

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Автор: 

вибух (4507) Запорізька область (3700) КАБ (377)


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було три вибухи
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10.10.2024 08:07 Відповісти
От тільки кажуть не "дві людини", а "двоє людей" або "дві особи".
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10.10.2024 10:33 Відповісти
 
 