УКР
Новини
В Одесі пролунали вибухи

Ввечері 9 жовтня в Одесі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міств Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики з південного напрямку та "швидкісну ціль на Одесу".

Читайте: В Харкові пролунали вибухи, - Терехов

вибух (4597) Одеса (5601)
А от не треба розписуватися за всю Одесу
09.10.2024 20:14 Відповісти
А російські паспорти та мери-колаборанти не допомагають Одесі та одеситам?

Бідося...
09.10.2024 19:23 Відповісти
У подібних випадках мова йде про кількість таких "#баньків" на душу населення та у складі керівництва міста (як виборного, так і призначеного).
09.10.2024 20:29 Відповісти
А російські паспорти та мери-колаборанти не допомагають Одесі та одеситам?

Бідося...
09.10.2024 19:23 Відповісти
Ця тривога вже закінчилась.
Але розпочалась ще одна, під час якої тільки-но пролунав принаймі ще один вибух... сподіваюсь, що це ПРО спрацювало.
09.10.2024 20:11 Відповісти
Вже три вибухи(((
09.10.2024 20:13 Відповісти
2 вибухи, такоi ж гучностi.
09.10.2024 20:14 Відповісти
Я на Фонтані чув лише один.
09.10.2024 20:17 Відповісти
недалеко от вас , но слышал два
09.10.2024 20:29 Відповісти
За кожен вибух в Одесі "адесіти" мають персонально дякувати марковим- трухановим та іншим адептам "рускаґа міра". Які досі вважають гасло "Адеса - рускі ґорат" своїм "символом віри".
09.10.2024 20:12 Відповісти
А от не треба розписуватися за всю Одесу
09.10.2024 20:14 Відповісти
Вчора в Одесі спіймали одну колаборантку, яка махала аквафрешем біля місця, на якому колись стояв пам'ятник катерині.
По-перше - таки затримали, а по-друге - хіба такі #баньки лише в Одесі трапляються?
09.10.2024 20:19 Відповісти
У подібних випадках мова йде про кількість таких "#баньків" на душу населення та у складі керівництва міста (як виборного, так і призначеного).
09.10.2024 20:29 Відповісти
Згоден з Вами.
Але ніде не бачив статистки в залежності від регіону.
Зате бачив, що автівки військовим, як і затримання колаборантів, відбуваються по всій Україні, навіть включно з Харьковом, Львовом, і Запоріжжям!
Колаборанти були і є завжди, і всюди, з давних давен... просто не треба ділити Україну, мовляв в деяких регіонах їх більше, ніж деінде!
09.10.2024 20:34 Відповісти
Непрямим свідоцтвом про те, "що в деяких регіонах їх більше, ніж деінде", є результати виборів президентів України та до ВРУ з 1991 р.
І це - трагедія України.
09.10.2024 21:24 Відповісти
Ви ще часи розпаду Київської Русі згадайте!
09.10.2024 22:05 Відповісти
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-zhenshchinu-kotoraya-podterlas-f-184187/ На жаль не одну Чистої води маргінали...але їх хтось найняв...де безпосередні замовники?

Саме страшне що 80% зебіли котрі одягли рожеві = зелені окуляри і їм пофіг... Аж доти поки їх не затягнуть колишні менти, що попристроїлись до ТЦК бв бус...
09.10.2024 22:46 Відповісти
А я і не казав "за всю Адесу".
Також маю надію, що серед мешканців Одеси є одесити.
09.10.2024 20:20 Відповісти
Стосовно останніх років - так, одесити вибрали у#обка Дмитрука...
А нагадати Вам, хто вибрав Безуглу? На тому ж окрузі, де балотувався Андрій Білецький?
09.10.2024 22:09 Відповісти
мабуть в Сашка Гарматного цілять
09.10.2024 20:24 Відповісти
Не, выбухи - в противоположной стороне от арапчьонки.
09.10.2024 20:31 Відповісти
якщо Гарматний цілий то він навідник а Труха його посібник
09.10.2024 20:46 Відповісти
не здивуюсь якщо труханов коректує, частина Одеси не вибираля цього русського чорта, чому вона має страдати? де СБУ????
09.10.2024 20:38 Відповісти
Кажуть, 5-ро загиблих і пошкоджено іноземне судно….
09.10.2024 21:49 Відповісти
 
 