Ввечері 9 жовтня в Одесі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міств Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики з південного напрямку та "швидкісну ціль на Одесу".

