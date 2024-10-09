В Одесі пролунали вибухи
Ввечері 9 жовтня в Одесі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міств Геннадій Труханов.
"В місті чутно вибухи!" - написав він.
Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики з південного напрямку та "швидкісну ціль на Одесу".
Топ коментарі
+6 Людмила Карпова #581665
показати весь коментар09.10.2024 20:14 Відповісти Посилання
+4 Герхард
показати весь коментар09.10.2024 19:23 Відповісти Посилання
+3 Pan Kotskyi
показати весь коментар09.10.2024 20:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бідося...
Але розпочалась ще одна, під час якої тільки-но пролунав принаймі ще один вибух... сподіваюсь, що це ПРО спрацювало.
По-перше - таки затримали, а по-друге - хіба такі #баньки лише в Одесі трапляються?
Але ніде не бачив статистки в залежності від регіону.
Зате бачив, що автівки військовим, як і затримання колаборантів, відбуваються по всій Україні, навіть включно з Харьковом, Львовом, і Запоріжжям!
Колаборанти були і є завжди, і всюди, з давних давен... просто не треба ділити Україну, мовляв в деяких регіонах їх більше, ніж деінде!
І це - трагедія України.
Саме страшне що 80% зебіли котрі одягли
рожеві= зелені окуляри і їм пофіг... Аж доти поки їх не затягнуть колишні менти, що попристроїлись до ТЦК бв бус...
Також маю надію, що серед мешканців Одеси є одесити.
А нагадати Вам, хто вибрав Безуглу? На тому ж окрузі, де балотувався Андрій Білецький?