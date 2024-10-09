РУС
Новости
В Одессе раздались взрывы, - Труханов

В Одесі пролунали вибухи

Вечером 9 октября в Одессе прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр городов Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики с южного направления и "скоростной цели на Одессу".

Читайте также: В Харькове раздались взрывы, - Терехов

А от не треба розписуватися за всю Одесу
09.10.2024 20:14 Ответить
+4
А російські паспорти та мери-колаборанти не допомагають Одесі та одеситам?

Бідося...
09.10.2024 19:23 Ответить
+3
У подібних випадках мова йде про кількість таких "#баньків" на душу населення та у складі керівництва міста (як виборного, так і призначеного).
09.10.2024 20:29 Ответить
Ця тривога вже закінчилась.
Але розпочалась ще одна, під час якої тільки-но пролунав принаймі ще один вибух... сподіваюсь, що це ПРО спрацювало.
09.10.2024 20:11 Ответить
Вже три вибухи(((
09.10.2024 20:13 Ответить
2 вибухи, такоi ж гучностi.
09.10.2024 20:14 Ответить
Я на Фонтані чув лише один.
09.10.2024 20:17 Ответить
недалеко от вас , но слышал два
09.10.2024 20:29 Ответить
За кожен вибух в Одесі "адесіти" мають персонально дякувати марковим- трухановим та іншим адептам "рускаґа міра". Які досі вважають гасло "Адеса - рускі ґорат" своїм "символом віри".
09.10.2024 20:12 Ответить
А от не треба розписуватися за всю Одесу
09.10.2024 20:14 Ответить
Вчора в Одесі спіймали одну колаборантку, яка махала аквафрешем біля місця, на якому колись стояв пам'ятник катерині.
По-перше - таки затримали, а по-друге - хіба такі #баньки лише в Одесі трапляються?
09.10.2024 20:19 Ответить
У подібних випадках мова йде про кількість таких "#баньків" на душу населення та у складі керівництва міста (як виборного, так і призначеного).
09.10.2024 20:29 Ответить
Згоден з Вами.
Але ніде не бачив статистки в залежності від регіону.
Зате бачив, що автівки військовим, як і затримання колаборантів, відбуваються по всій Україні, навіть включно з Харьковом, Львовом, і Запоріжжям!
Колаборанти були і є завжди, і всюди, з давних давен... просто не треба ділити Україну, мовляв в деяких регіонах їх більше, ніж деінде!
09.10.2024 20:34 Ответить
Непрямим свідоцтвом про те, "що в деяких регіонах їх більше, ніж деінде", є результати виборів президентів України та до ВРУ з 1991 р.
І це - трагедія України.
09.10.2024 21:24 Ответить
Ви ще часи розпаду Київської Русі згадайте!
09.10.2024 22:05 Ответить
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-zhenshchinu-kotoraya-podterlas-f-184187/ На жаль не одну Чистої води маргінали...але їх хтось найняв...де безпосередні замовники?

Саме страшне що 80% зебіли котрі одягли рожеві = зелені окуляри і їм пофіг... Аж доти поки їх не затягнуть колишні менти, що попристроїлись до ТЦК бв бус...
09.10.2024 22:46 Ответить
А я і не казав "за всю Адесу".
Також маю надію, що серед мешканців Одеси є одесити.
09.10.2024 20:20 Ответить
Стосовно останніх років - так, одесити вибрали у#обка Дмитрука...
А нагадати Вам, хто вибрав Безуглу? На тому ж окрузі, де балотувався Андрій Білецький?
09.10.2024 22:09 Ответить
мабуть в Сашка Гарматного цілять
09.10.2024 20:24 Ответить
Не, выбухи - в противоположной стороне от арапчьонки.
09.10.2024 20:31 Ответить
якщо Гарматний цілий то він навідник а Труха його посібник
09.10.2024 20:46 Ответить
не здивуюсь якщо труханов коректує, частина Одеси не вибираля цього русського чорта, чому вона має страдати? де СБУ????
09.10.2024 20:38 Ответить
Кажуть, 5-ро загиблих і пошкоджено іноземне судно….
09.10.2024 21:49 Ответить
 
 