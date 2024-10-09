В Одессе раздались взрывы, - Труханов
Вечером 9 октября в Одессе прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр городов Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы!" - написал он.
Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики с южного направления и "скоростной цели на Одессу".
Бідося...
Але розпочалась ще одна, під час якої тільки-но пролунав принаймі ще один вибух... сподіваюсь, що це ПРО спрацювало.
По-перше - таки затримали, а по-друге - хіба такі #баньки лише в Одесі трапляються?
Але ніде не бачив статистки в залежності від регіону.
Зате бачив, що автівки військовим, як і затримання колаборантів, відбуваються по всій Україні, навіть включно з Харьковом, Львовом, і Запоріжжям!
Колаборанти були і є завжди, і всюди, з давних давен... просто не треба ділити Україну, мовляв в деяких регіонах їх більше, ніж деінде!
І це - трагедія України.
Саме страшне що 80% зебіли котрі одягли
рожеві= зелені окуляри і їм пофіг... Аж доти поки їх не затягнуть колишні менти, що попристроїлись до ТЦК бв бус...
Також маю надію, що серед мешканців Одеси є одесити.
А нагадати Вам, хто вибрав Безуглу? На тому ж окрузі, де балотувався Андрій Білецький?