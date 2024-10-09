В Одессе раздались взрывы, - Труханов

Вечером 9 октября в Одессе прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр городов Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики с южного направления и "скоростной цели на Одессу".

