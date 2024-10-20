Оккупанты дважды ударили баллистикой по Кривому Рогу
Поздно вечером субботы, 19 октября, враг дважды ударил баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Второй удар баллистикой за последние полчаса", - написал он.
Вилкул призвал жителей города ничего не снимать и не выкладывать в интернет.
Отметим, что в 23:10 Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной вражеской цели на Кривой Рог.
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Мгм.
А атака літаків або безпілотників - це удар аеродинамікою.