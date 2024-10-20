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Новости Война
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Оккупанты дважды ударили баллистикой по Кривому Рогу

Ворог двічі вдарив балістикою по Кривому Рогу

Поздно вечером субботы, 19 октября, враг дважды ударил баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Второй удар баллистикой за последние полчаса", - написал он.

Вилкул призвал жителей города ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Отметим, что в 23:10 Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной вражеской цели на Кривой Рог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Кривой Рог БПЛА: Повреждена пятиэтажка

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27807)


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вдарили балістикою

Мгм.
А атака літаків або безпілотників - це удар аеродинамікою.
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20.10.2024 00:25 Ответить
Накину трохи... як добре що наш найвеличніший лідер всесвіту вивіз своїх батьків і може за них не хвилюватися в таких випадках.
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20.10.2024 00:29 Ответить
кращє б він вілкула б вивіз
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20.10.2024 01:21 Ответить
А у відповідь- тиша.
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20.10.2024 05:53 Ответить
Щось громада Кривого Рогу не спитає чому досі Вілкул при керуванні? Це той громадянин що на початку агресії їздив в маскву домовляться про здачу города. Та щось пішло не так.
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20.10.2024 05:55 Ответить
 
 