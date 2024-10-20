Війська РФ атакували Харків КАБами, постраждало 9 людей, серед них дитина (оновлено)

Ввечері 20 жовтня росіяни атакують Харків КАБами.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні", - написав Терехов.

За його словами, під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням.

Згодом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали дві людини.

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Згодом Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по Основʼянському районі міста, біля житлового будинку.

Там постраждало 4 людей.

"Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження", - додав Терехов.

Пізніше мер міста написав, що кількість постраждалих зросла до 9. Серед них дитина.

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