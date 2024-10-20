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Війська РФ атакували Харків КАБами, постраждало 9 людей, серед них дитина (оновлено)

Обстріл Харкова 20 жовтня

Ввечері 20 жовтня росіяни атакують Харків КАБами.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні", - написав Терехов.

За його словами, під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням.

Згодом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали дві людини.

Оновлена інформація:

Згодом Ігор Терехов уточнив, що один з ударів прийшовся по Основʼянському районі міста, біля житлового будинку.

Там постраждало 4 людей.

"Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження", - додав Терехов.

Пізніше мер міста написав, що кількість постраждалих зросла до 9. Серед них дитина.

Також читайте: Росіяни вдарили КАБом по Харкову: пошкоджені приватні будинки, - Терехов

Автор: 

обстріл (29141) Харків (5691) КАБ (387)


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В нас проти кабів нічого не має, лише занепокоєння! Тримайтєся Харків'яни!!!
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20.10.2024 22:29 Відповісти
а ф-16 ?
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20.10.2024 22:38 Відповісти
а "блукаючий Петріот"?
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20.10.2024 22:43 Відповісти
Мокшанські 3.14Дари !
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20.10.2024 23:11 Відповісти
А де же там наші F-16 ?!!
Як один КАБо-носій збили - кацапи тиждень тихесенько "під плінтусом" сиділи!
А зараз знов знахабніли...
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20.10.2024 23:20 Відповісти
Патамушта все через свинарчуків... Патмучто Оман, Патамушта ЗЕ має договрняк і має його виконувати
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21.10.2024 00:27 Відповісти
BBC

На застосування гібридних ракет-бомб "Гром-Е1" вказують уламки та район запуску - з висоти 12 тисяч метрів, з відстані близько 100 км від цілі.

"Гром-Е1" - це бомба з наведенням по мішенях російської розробки, оснащена двигуном і крилами, які розкриваються в польоті. Маса його бойової частини, за даними з відкритих джерел, становить 315 кг.
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21.10.2024 00:44 Відповісти
 
 