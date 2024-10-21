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Російський удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12. ФОТОрепортаж

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

"Станом на 03:00 у Харкові 12 людей постраждали через російські обстріли. Зокрема, семеро жінок віком від 22 до 83 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 38 років.", - йдеться в дописі.

За попередніми даними вибухотехників, військові РФ завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами КАБ-250 з УМПК.

"Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи "розкидало" по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об’єктах, а на тероризм місцевого населення", - розповів начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, гаражі, СТО, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки.

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Обстріл Харкова 20 жовтня
Обстріл Харкова 20 жовтня
Обстріл Харкова 20 жовтня
Обстріл Харкова 20 жовтня
Обстріл Харкова 20 жовтня
Обстріл Харкова 20 жовтня
Обстріл Харкова 20 жовтня

Автор: 

обстріл (29141) Харків (5691) КАБ (387)


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Рашиські терорирсти не припиняють геноцид проти українського народу,на жаль світ спостерігає і мовчить.
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21.10.2024 07:35 Відповісти
світ не допоможе! зеленський надпотужно дасть відповідь в калюжу
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21.10.2024 18:32 Відповісти
 
 