В Харькове раздались взрывы, россияне атакуют город КАБами (обновлено)
Вечером 22 октября российские войска атакуют Харьков. В городе раздаются взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"В городе слышны звуки взрывов - оккупанты атакуют Харьков КАБами. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски" - написал он.
Позже Терехов проинформировал, что на месте одного из прилетов в Холодногорском районе вспыхнул пожар.
Также враг ударил по Салтовскому району.
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На бумазі виглядає страшніше ніж в житті )