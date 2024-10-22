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В Харькове раздались взрывы, россияне атакуют город КАБами (обновлено)

Харків під ударами ворожих КАБів

Вечером 22 октября российские войска атакуют Харьков. В городе раздаются взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В городе слышны звуки взрывов - оккупанты атакуют Харьков КАБами. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски" - написал он.

Позже Терехов проинформировал, что на месте одного из прилетов в Холодногорском районе вспыхнул пожар.

Также враг ударил по Салтовскому району.

Смотрите также: Авиаудар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 13 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

взрыв (6813) Харьков (7580) КАБ (391)


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Хреново.Під...ри тупо руйнують усе до чого можуть дотягнутися
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22.10.2024 21:57 Ответить
Вже і уваги не звертаю.
На бумазі виглядає страшніше ніж в житті )
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22.10.2024 22:55 Ответить
 
 