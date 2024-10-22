В Харькове раздались взрывы, россияне атакуют город КАБами (обновлено)

Вечером 22 октября российские войска атакуют Харьков. В городе раздаются взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В городе слышны звуки взрывов - оккупанты атакуют Харьков КАБами. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски" - написал он.

Позже Терехов проинформировал, что на месте одного из прилетов в Холодногорском районе вспыхнул пожар.

Также враг ударил по Салтовскому району.

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