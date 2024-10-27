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Новости Война
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Россияне атаковали Харьков КАБами, четверо пострадавших (обновлено)

Окупанти скинули КАБи на Харків

Вечером воскресенья, 27 октября, оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Предварительно было четыре удара по городу в трех районах.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны! Возможны повторные запуски", - написал Терехов в 20:35.

Через 10 минут он сообщил, что, предварительно, было четыре удара по городу в трех районах - Шевченковском, Киевском и Салтовском.

Позже Терехов сообщил, что в результате вражеской атаки пострадал один человек.

"В Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина", - написал он.

Обновление по состоянию на 21:23

Позже стало известно об еще одном пострадавшем человеке в Шевченковском районе города.

"В Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина", – сообщил Терехов.

Также есть повреждения частных домов в Шевченковском районе.

Также стало известно, что количество пострадавших выросло до трех.

"В результате удара КАБа в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 22:14 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара КАБами в Шевченковском районе возросло до четырех.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Читайте также: В Харькове - взрывы, россияне атакуют город КАБами (обновлено)

Автор: 

обстрел (27982) Харьков (7604) КАБ (395)


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Топ комментарии
+8
тварі московитські щоб усі вони на болотах повиздихали!
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27.10.2024 20:55 Ответить
+8
А по Бєлгороду вже майже місяць, як ЗСУ не наносили жодного удару! В чому причина - хз!
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27.10.2024 21:39 Ответить
+4
хрипатий "план перемоги" в дії
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27.10.2024 21:57 Ответить
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тварі московитські щоб усі вони на болотах повиздихали!
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27.10.2024 20:55 Ответить
На алексеевке было громко ((
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27.10.2024 21:00 Ответить
Гараж вздрогнул
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27.10.2024 21:02 Ответить
А по Бєлгороду вже майже місяць, як ЗСУ не наносили жодного удару! В чому причина - хз!
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27.10.2024 21:39 Ответить
Бєлгородци усталі от вайни. А українці - ні, думає зебло
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27.10.2024 23:00 Ответить
Причина у Зєрмаку.
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27.10.2024 23:29 Ответить
Тільки писати треба "двоє людей", а не "дві людини".
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27.10.2024 21:44 Ответить
хрипатий "план перемоги" в дії
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27.10.2024 21:57 Ответить
Де F 16 ті ? Я із Харкова. Здаватися ми не збираємося, і русня цього не дочекається! Але, де зброя, яка знизить атаки грьобанами крабами?
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27.10.2024 22:08 Ответить
Кабами тобто.
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27.10.2024 22:09 Ответить
По телеграм каналам местным сказано что шахедами нанесены удары. Теперь вот кабами. Летают как хотят. Сложно сказать что происходит, но ПВО....как его нет.
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27.10.2024 22:58 Ответить
я теж з Харкова, але ж місцеві влади, замість того щоб гроші направити на ППО, минулої зими , тому свідок, перекладали бруківку на свіжу, бо стара,через рік після укладки розвалилась
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28.10.2024 07:53 Ответить
Так вспомните тогда как при гепуции ещё асфальт перекладывали по Гагарина каждое лето, и не один дурак или умный не спросил кто же владелец асфальто-бетонных заводов? Все они под гепой и ходили. Элементарно. Там лярды летели как вороны на советские элеваторы, с грачами соревнуясь кто первый
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28.10.2024 21:11 Ответить
Казали Ф16 будуть в першу чергу патрулюватимуть небо Харкова ....ага ...натомість прокурори судді інваліди виявились кмітливим і обдурили МСЕК
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28.10.2024 00:15 Ответить
проти КАБів , для цього потрібні не тільки літаки, котрих замало на півтори тисячі км фронту а ще й ракети "повітря-повітря" великої дальності та радари дальньої дії
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28.10.2024 07:59 Ответить
І де наші КАБи?
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28.10.2024 11:19 Ответить
 
 