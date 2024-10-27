Россияне атаковали Харьков КАБами, четверо пострадавших (обновлено)

Вечером воскресенья, 27 октября, оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Предварительно было четыре удара по городу в трех районах.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны! Возможны повторные запуски", - написал Терехов в 20:35.

Через 10 минут он сообщил, что, предварительно, было четыре удара по городу в трех районах - Шевченковском, Киевском и Салтовском.

Позже Терехов сообщил, что в результате вражеской атаки пострадал один человек.

"В Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина", - написал он.

Обновление по состоянию на 21:23

Позже стало известно об еще одном пострадавшем человеке в Шевченковском районе города.

"В Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина", – сообщил Терехов.

Также есть повреждения частных домов в Шевченковском районе.

Также стало известно, что количество пострадавших выросло до трех.

"В результате удара КАБа в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 22:14 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара КАБами в Шевченковском районе возросло до четырех.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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