Россияне атаковали Харьков КАБами, четверо пострадавших (обновлено)
Вечером воскресенья, 27 октября, оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Предварительно было четыре удара по городу в трех районах.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны! Возможны повторные запуски", - написал Терехов в 20:35.
Через 10 минут он сообщил, что, предварительно, было четыре удара по городу в трех районах - Шевченковском, Киевском и Салтовском.
Позже Терехов сообщил, что в результате вражеской атаки пострадал один человек.
"В Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина", - написал он.
Обновление по состоянию на 21:23
Позже стало известно об еще одном пострадавшем человеке в Шевченковском районе города.
"В Шевченковском районе на данную минуту также одна пострадавшая женщина", – сообщил Терехов.
Также есть повреждения частных домов в Шевченковском районе.
Также стало известно, что количество пострадавших выросло до трех.
"В результате удара КАБа в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В 22:14 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара КАБами в Шевченковском районе возросло до четырех.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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