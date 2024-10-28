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Враг атаковал Харьков, семеро пострадавших, в том числе ребенок. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 27 октября российские захватчики нанесли авиаудар по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна.

Предварительно, ранения получили 7 человек, из них один ребенок.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий задействовано более 25 спасателей и шесть единиц техники ГСЧС.

По информации городского головы Игоря Терехова, враг нанес удар по Холодногорскому району.

Также читайте: Россияне атаковали Харьков КАБами, четверо пострадавших (обновлено)

Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

обстрел (27982) Харьков (7604)


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Зєлєньській вкупі з Єрмаком - а де удари КАБами у відповідь по Бєлгороду, Курську, Ворпонєжу?
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28.10.2024 06:40 Ответить
ОПа відкупиться тищщою від вкроїнчиків
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28.10.2024 07:00 Ответить
Там же сваї.
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28.10.2024 09:22 Ответить
тварі кончені
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28.10.2024 06:53 Ответить
Це не тварі. Це - сарана...
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28.10.2024 09:07 Ответить
 
 