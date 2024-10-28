Враг атаковал Харьков, семеро пострадавших, в том числе ребенок. ВИДЕО+ФОТО
Вечером 27 октября российские захватчики нанесли авиаудар по Харькову.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна.
Предварительно, ранения получили 7 человек, из них один ребенок.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий задействовано более 25 спасателей и шесть единиц техники ГСЧС.
По информации городского головы Игоря Терехова, враг нанес удар по Холодногорскому району.
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