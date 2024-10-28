УКР
Нічні удари РФ по Харкову: двоє людей наразі в лікарні

Удар по Харкову 28 жовтня

Через вечірній та нічний авіаудари по Харкову наразі госпіталізовано двох людей, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Двоє людей перебувають у відділенні хірургії. Стан 76-річної жінки та 68-річного чоловіка середньої тяжкості", - зазначила Шаповал.

Як розповів у телеефірі міський голова Харкова Ігор Терехов, в 9-поверхівці зруйновано повністю п’ять квартир, дивом обійшлося без загиблих.

"Зараз працюють комунальники, ДСНС, розбирають завали там, де було влучання. Працюємо, щоб відновити надання комунальних послуг, бо в цьому будинку живе багато людей (у пошкодженому будинку 12 під’їздів, – ред.)", - зауважив Терехов.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вночі вдарили по Чугуєву, чотири дитини постраждали. Також зазначалося, що ворог атакував Харків, семеро постраждалих, зокрема дитина.

обстріл (30965) поранення (2845) Харків (5874)
"Наразі"
Окрім цього слова українська мова багата на синоніми: зараз, нині, тепер і так далі.
Чому окрім "наразі" ви не використовуєте нічого іншого?
Ви дали страшну клятву?
Вас катували?
показати весь коментар
28.10.2024 14:36 Відповісти
 
 