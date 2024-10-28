Нічні удари РФ по Харкову: двоє людей наразі в лікарні

Через вечірній та нічний авіаудари по Харкову наразі госпіталізовано двох людей, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Двоє людей перебувають у відділенні хірургії. Стан 76-річної жінки та 68-річного чоловіка середньої тяжкості", - зазначила Шаповал.

Як розповів у телеефірі міський голова Харкова Ігор Терехов, в 9-поверхівці зруйновано повністю п’ять квартир, дивом обійшлося без загиблих.

"Зараз працюють комунальники, ДСНС, розбирають завали там, де було влучання. Працюємо, щоб відновити надання комунальних послуг, бо в цьому будинку живе багато людей (у пошкодженому будинку 12 під’їздів, – ред.)", - зауважив Терехов.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вночі вдарили по Чугуєву, чотири дитини постраждали. Також зазначалося, що ворог атакував Харків, семеро постраждалих, зокрема дитина.